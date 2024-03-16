Від цього крабового салату усі будуть у захваті: неймовірно простий рецепт

Для приготування вам знадобляться такі інгредієнти:

200 грамів крабових паличок

1 лист салату Айсберг

2 помідори черрі (або 1 звичайний)

1 огірок

100 грамів твердого сиру

2 яйця

свіжа зелень (кінза та петрушка)

майонез або йогурт - на смак

сіль та чорний мелений перець

1 лимон (якщо ви хочете зробити салат більш пікантним).

Почнемо приготування. Розберіть на волокна крабові палички, не бійтеся їх пошкодити, головне - аби не було завеликих шматочків. Паралельно відваріть яйця, охолодіть їх та наріжте. Потім додайте їх до крабових паличок.

Наріжте соломкою свіжий огірок, а помідори розрізайте навпіл (якщо у вас звичайний томат - просто подрібніть його кубиками). Лист салату можна нарізати або ж просто порвати руками на дрібні шматочки.

Сир натріть на тертці, змішайте усі інгредієнти, додайте сіль, перець та заправку. У салат можна додати звичайний майонез або ж змішайте йогурт з лимонним соком. Зверху прикрасьте страву подрібненою зеленню, також можна прикрасити помідорами.