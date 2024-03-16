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Від цього крабового салату усі будуть у захваті: неймовірно простий рецепт

Як приготувати салат з крабовими паличками (колаж: РБК-Україна)
Автор: Поліна Іваненко

Звичайний "крабовий" салат, який роками готують на свята, багатьом вже набрид. Втім, існує неймовірно смачна альтернатива. Такий салат сподобається усім: і гостям, які будуть просити рецепт, і господині чи господарю, адже готується він дуже легко.

Як зробити смачний салат з крабовими паличками, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт "Коліжанка".

Для приготування вам знадобляться такі інгредієнти:

  • 200 грамів крабових паличок
  • 1 лист салату Айсберг
  • 2 помідори черрі (або 1 звичайний)
  • 1 огірок
  • 100 грамів твердого сиру
  • 2 яйця
  • свіжа зелень (кінза та петрушка)
  • майонез або йогурт - на смак
  • сіль та чорний мелений перець
  • 1 лимон (якщо ви хочете зробити салат більш пікантним).

Почнемо приготування. Розберіть на волокна крабові палички, не бійтеся їх пошкодити, головне - аби не було завеликих шматочків. Паралельно відваріть яйця, охолодіть їх та наріжте. Потім додайте їх до крабових паличок.

Наріжте соломкою свіжий огірок, а помідори розрізайте навпіл (якщо у вас звичайний томат - просто подрібніть його кубиками). Лист салату можна нарізати або ж просто порвати руками на дрібні шматочки.

Сир натріть на тертці, змішайте усі інгредієнти, додайте сіль, перець та заправку. У салат можна додати звичайний майонез або ж змішайте йогурт з лимонним соком. Зверху прикрасьте страву подрібненою зеленню, також можна прикрасити помідорами.

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