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Від "цегли" Nokia до iPhone. Опубліковано рейтинг 15 найпопулярніших телефонів усіх часів

Топ-15 найпродаваніших телефонів усіх часів (колаж: РБК-Україна)
Автор: Павло Колеснік

З початку своєї появи мобільні телефони змінилися у своєму дизайні та функціоналі, ставши однією з найпоширеніших технологій у світі. Аналітики проаналізували дані з Wikipedia, Yahoo Finance і звіти аналітичної компанії Omdia, з метою складання рейтингу телефонів і смартфонів, що найбільш продаються, по всьому світу.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на сайт Visual Capitalist.

Мало кого здивує той факт, що легендарний смартфон Nokia 1100 посів перше місце в рейтингу - за шість років, протягом яких модель була у продажу, було продано 250 мільйонів таких пристроїв у всьому світі.

На другому місці розташувалася Nokia 1110, ревізія того ж телефону, випущена через два роки, і кількість таких проданих телефонів склала 248 мільйонів.

Телефони, що найбільше продаються в світі в 2023 році (фото: Visual Capitalist)

Третю позицію зайняло покоління iPhone 6, у зв'язку з чим довелося об'єднати дані за стандартною та Plus-версією через особливості статистики. Загальна кількість проданих пристроїв становила 222 мільйони.

Завершують п'ятірку представники тих самих виробників: Nokia 105 (200 мільйонів) та iPhone 6s/6s Plus (174 мільйони).

Єдиним пристроєм у списку, що не належить Nokia та Apple, є Samsung E1100 - бюджетний телефон з кольоровим екраном, випущений у 2009 році і який продавався до 2012 року.

Раніше ми писали про топ-7 гарних та якісних смартфонів за ціною до 15 тисяч гривень.

Читайте також про найбільші провали у світі смартфонів у 2023 році.

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