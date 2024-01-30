ua en ru
Вт, 30 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

От "кирпича" Nokia до iPhone. Опубликован рейтинг 15 самых популярных телефонов всех времен

Вторник 30 января 2024 10:10
UA EN RU
От "кирпича" Nokia до iPhone. Опубликован рейтинг 15 самых популярных телефонов всех времен Топ-15 самых продаваемых телефонов всех времен (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Павел Колесник

С начала своего появления мобильные телефоны изменились в своем дизайне и функционале, став одной из наиболее широко распространенных технологий в мире. Аналитики проанализировали данные из Wikipedia, Yahoo Finance и отчеты аналитической компании Omdia, с целью составления рейтинга самых продаваемых телефонов и смартфонов по всему миру.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Visual Capitalist.

Мало кого удивит тот факт, что легендарный смартфон Nokia 1100 занял первое место в рейтинге - за шесть лет, в течение которых модель была в продаже, было продано 250 миллионов таких устройств по всему миру.

На втором месте расположилась Nokia 1110, ревизия того же телефона, выпущенная через два года, и количество проданных таких телефонов составило 248 миллионов.

От &quot;кирпича&quot; Nokia до iPhone. Опубликован рейтинг 15 самых популярных телефонов всех временСамые продаваемые телефоны в мире в 2023 году (фото: Visual Capitalist)

Третью позицию заняло поколение iPhone 6, в связи с чем пришлось объединить данные по стандартной и Plus-версии из-за особенностей статистики. Общее количество проданных устройств составило 222 миллиона.

Завершают пятерку представители тех же производителей: Nokia 105 (200 миллионов) и iPhone 6s/6s Plus (174 миллиона).

Единственным устройством в списке, не принадлежащим Nokia и Apple, является Samsung E1100 - бюджетный телефон с цветным экраном, выпущенный в 2009 году и продававшийся до 2012 года.

Раньше мы писали про топ-7 хороших и качественных смартфонов по цене до 15 тысяч гривен.

Читайте также про самые большие провалы в мире смартфонов в 2023 году.

Читайте РБК-Украина в Google News
iPhone Nokia смартфони Рейтинг
NEWS
РФ ночью атаковала Украину "Шахедами" и ракетами: сколько сбили силы ПВО
РФ ночью атаковала Украину "Шахедами" и ракетами: сколько сбили силы ПВО