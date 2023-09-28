Від Тома Круза до Віктора Павліка: зірки, які були в сектах або досі звідти не вибралися

Зазвичай, коли говорять про секти, мають на увазі організації, всередині яких їхні члени стають ізольованими від зовнішнього світу та підкоряються владі своїх лідерів. При цьому опинитися всередині секти набагато простіше, ніж звільнитися від її кайданів.

Ролі в популярних фільмах, лавини фанатів на концертах, і великі гонорари - всі ці блискучі досягнення могли б залишитися недоступними для багатьох відомих особистостей, якби вони не вирішили вчасно "вийти з обіймів" сект.

РБК-Україна (проект Styler) зібрало інформацію про деяких відомих особистостей, які все-таки змогли вибратися з цього замкнутого кола. Але знайшлися і ті, кому це не вдалося.

Віктор Павлік

У ЗМІ не раз згадувалися зв'язки Віктора Павліка з різноманітними сектами.

Зокрема, у 1990-х роках артист вступив у релігійну групу під назвою "Посольство боже", яка була пов'язана з нігерійським місіонером Сандеєм Аделаджі.

Пізніше Аделаджі зіткнувся зі звинуваченнями в заклику своїх послідовників передавати своє майно і фінанси компанії King's Capital, керованої Робертом Флетчером.

Слідом за періодом у "Посольстві божому" співак вступив у церковну спільноту "Свята святиня" і визнав пастора Софію своєю "духовною матір'ю".

Багато що об'єднує Віктора Павліка та організацію "Возрождение" під керівництвом Володимира Мунтяна.

У 2022 році вони поєднували свої таланти у створенні спільної російськомовної композиції та відеокліпу під назвою "Я схожу с ума".

Віктор Павлік (фото: instagram.com/viktorpavlik)

Андрій Несмачний

У 2009 році колишній захисник київського "Динамо" та збірної України рішуче відмовився від участі в матчах за українську збірну, зосереджуючись на важливих аспектах свого сімейного життя та духовному розвитку.

Зазначимо, що Несмачний сповідує переконання свідків Єгови, і саме через цю віру він відмовився у свій час виконувати низку звичних символічних жестів, як-от тримання руки на серці під час виконання гімну.

"Наша віра забороняє нам перетворювати будь-кого на ідола, а тим більше схилятися перед прапором, гімном або прикладати руку до серця. Вся честь і слава належать Богу, Єгові", - говорив в одному зі своїх інтерв’ю спортсмен.

Не дивлячись на хороші пропозиції зарубіжних клубів, він залишив професійний спорт.

"Я зрозумів, що світ сатани використав мене, вичавив як лимон, забрав молодість, силу і запропонував натомість фальшиві ілюзії успіху... Тільки зараз, служачи Єгові, я відчуваю справжнє щастя", - зізнавався Несмачний.

Андрій Несмачний (фото: скріншот з YouTube-канала jwfactsrus)

Том Круз

Про актора ходять легенди через його захоплення саєнтологією.

На початку 1990-х років Том Круз приєднався до цього релігійного вчення, разом із першою дружиною Мімі Роджерс.

Навіть після розлучення з нею, актор залишився відданим цій вірі.

Значимість думки соратників у релігії настільки велика для Круза, що це стало причиною розриву його стосунків з Кеті Холмс, яка не поділяла його захоплення, і припинення спілкування з його дочкою Сурі.

Том Круз (фото: instagram.com/tomcruise)

Мішель Пфайффер

Ще в юному віці ця акторка вирушила до Голлівуду, прагнучи завоювати світ кіно.

Зовсім випадково вона опинилася під впливом двох сектантів, які здавалися їй щиро налаштованими допомогти в її кар'єрі.

Вона зуміла розпізнати неправильну обстановку завдяки допомозі Пітера Хортона, який спочатку взяв її під свою опіку, а потім став її чоловіком.

Мішель Пфайффер (фото: instagram.com/michellepfeifferofficial)

Хоакін Фенікс

Батьки Хоакіна Фенікса були членами релігійної секти під назвою "Діти Бога" і постійно мігрували з місця в місце, активно проповідуючи і намагаючись переконати жителів Південної Америки приєднатися до їхнього віросповідання.

Однак зрештою вони усвідомили свої помилки і вирішили почати нормальне життя: вони знайшли роботу і відправили дітей до школи.

Завдяки матері, яка працювала на телебаченні, Хоакін отримав можливість знятися у своїх перших рекламних ролях і серіалах.

Хоакін Фенікс (фото: instagram.com/joaquinphoenixv)

Роуз Макгоуен

Ще однією відомою особистітстю, яка виросла у секті "Діти Бога", була Роуз Макговен.

У цій громаді, нарівні з іншими послідовниками, вона прожила дев'ять років свого життя, протягом яких була повністю ізольована від зовнішнього світу.

Акторка розповідала, що в них не було доступу ні до газет, ні до телевізора, оскільки, щоб люди залишалися слухняними, їх слід було тримати в невіданні.

Батьки зірки вирішили покинути секту тільки після того, як стало відомо, що керівництво громади підтримувало інтимні стосунки з неповнолітніми.

Роуз Макгоуен (фото: instagram.com/rosemcgowan)

Вайнона Райдер

Вайнона Райдер провела своє дитинство на фермі в Каліфорнії, де вона та її сім'я були частиною "Райдужної сімейної комуни".

Учасникам цієї громади було заборонено використовувати електроенергію, слухати радіо, музику і дивитися телевізор.

Оскільки багато сучасних зручностей були заборонені, Вайнона багато читала.

Коли вона вирішила стати актрисою, їй довелося покинути свій дім, оскільки вона побоювалася несхвалення з боку батьків та інших членів громади.

Вайнона Райдер (фото: instagram.com/winonaryderofficial)