От Тома Круза до Виктора Павлика: звезды, которые были в сектах или до сих пор оттуда не выбрались

Обычно, когда говорят о сектах, подразумевают организации, внутри которых их члены становятся изолированными от внешнего мира и подчиняются властям своих лидеров. При этом оказаться внутри секты гораздо проще, чем освободиться от ее цепей.

Роли в популярных фильмах, лавины фанатов на концертах и большие гонорары - все эти блестящие достижения могли бы остаться недоступными для многих известных личностей, если бы они не решили вовремя "выйти из объятий" сект.

РБК-Украина (проект Styler) собрало информацию о некоторых знаменитостях, которые все же смогли выбраться из этого замкнутого круга. Но нашлись и те, кому это не удалось.

Виктор Павлик

В СМИ не раз упоминались связи Виктора Павлика с разными сектами.

В частности, в 1990-х годах артист вступил в религиозную группу под названием "Посольство божье", которая была связана с нигерийским миссионером Сандеем Аделаджи.

Позже Аделаджи столкнулся с обвинениями в призыве своих последователей передавать свое имущество и финансы компании King's Capital, управляемой Робертом Флетчером.

Вслед за периодом в "Посольстве божьем" певец вступил в церковное сообщество "Святая святыня" и признал пастора Софию своей "духовной матерью".

Многое объединяет Виктора Павлика и организацию "Возрождение" под руководством Владимира Мунтяна.

В 2022 году они объединяли свои таланты в создании общей русскоязычной композиции и видеоклипа под названием "Я схожу с ума".

Виктор Павлик (фото: instagram.com/viktorpavlik)

Андрей Несмачный

В 2009 году бывший защитник киевского "Динамо" и сборной Украины решительно отказался от участия в матчах за украинскую сборную, сосредоточившись на важных аспектах своей семейной жизни и духовного развития.

Отметим, что Несмачный исповедует убеждения свидетелей Иеговы, и именно из-за этой веры он отказался в свое время выполнять ряд привычных символических жестов, как, к примеру, держание руки на сердце во время исполнения гимна.

"Наша вера запрещает нам превращать кого-либо в идола, а тем более склоняться перед флагом, гимном или прикладывать руку к сердцу. Вся честь и слава принадлежат Богу, Иегове", - говорил в одном из своих интервью спортсмен.

Несмотря на хорошие предложения зарубежных клубов, он оставил профессиональный спорт.

"Я понял, что мир сатаны использовал меня, выжал как лимон, забрал молодость, силу и предложил вместо этого фальшивые иллюзии успеха... Только сейчас, служа Иегове, я испытываю подлинное счастье", - признавался Несмачный.

Андрей Несмачный (фото: скриншот с YouTube-канала jwfactsrus)

Том Круз

Об актере ходят легенды из-за его увлечения саентологией.

В начале 1990-х годов Том Круз присоединился к этому религиозному учению вместе с первой женой Мими Роджерс.

Даже после развода с ней актер остался предан этой вере.

Значимость мнения соратников в религии настолько велика для Круза, что это стало причиной разрыва его отношений с не разделявшей его увлечения Кэти Холмс и прекращения общения с его дочерью Сури.

Том Круз (фото: instagram.com/tomcruise)

Мишель Пфайффер

Еще в юном возрасте эта актриса отправилась в Голливуд, стремясь завоевать мир кино.

Совершенно случайно она оказалась под влиянием двух сектантов, казавшихся ей искренне настроенными помочь в ее карьере.

Она сумела распознать неправильную обстановку благодаря помощи Питера Хортона, который сначала взял ее под свою опеку, а затем стал ее мужем.

Мишель Пфайффер (фото: instagram.com/michellepfeifferofficial)

Хоакин Феникс

Родители Хоакина Феникса были членами религиозной секты под названием "Дети Бога" и постоянно мигрировали из места в место, активно проповедуя и пытаясь убедить жителей Южной Америки присоединиться к их вероисповеданию.

Однако в конце концов они осознали свои ошибки и решили начать нормальную жизнь: они нашли работу и отправили детей в школу.

Благодаря матери, работавшей на телевидении, Хоакин получил возможность сняться в своих первых рекламных ролях и сериалах.

Хоакин Феникс (фото: instagram.com/joaquinphoenixv)

Роуз Макгоуэн

Еще одной известной личностью, выросшей в секте "Дети Бога", была Роуз Макговен.

В этом обществе, наравне с другими последователями, она прожила девять лет своей жизни, в течение которых была полностью изолирована от внешнего мира.

Актриса рассказывала, что у них не было доступа ни к газетам, ни к телевизору, поскольку, чтобы люди оставались послушными, их следовало держать в неведении.

Родители звезды решили покинуть секту только после того, как стало известно, что руководство общества поддерживало интимные отношения с несовершеннолетними.

Роуз Макгоуэн (фото: instagram.com/rosemcgowan)

Вайнона Райдер

Вайнона Райдер провела свое детство на ферме в Калифорнии, где она и ее семья были частью "Радужной семейной коммуны".

Участникам этого общества было запрещено использовать электроэнергию, слушать радио, музыку и смотреть телевизор.

Поскольку многие современные удобства были запрещены, Вайнона много читала.

Когда она решила стать актрисой, ей пришлось покинуть свой дом, поскольку опасалась неодобрения со стороны родителей и других членов общины.

Вайнона Райдер (фото: instagram.com/winonaryderofficial)