Від прилавка до червоної доріжки: 4 зірки, які починали кар'єру продавцями

Джонні Депп

Чи повірите ви, якщо дізнаєтеся, що Джонні Депп колись працював телемаркетером? Так, це правда! Під вигаданими іменами він телефонував людям, пропонуючи їм купити ручки. Продати вдалося лише один раз, але цей досвід він вважає своєю першою спробою в акторському мистецтві.

Джонні Депп (фото: Getty Images)

Еллен Дедженерес

Колись ця гумористка і ведуча ток-шоу жила зовсім іншим життям! Після закінчення коледжу ДеДженерес працювала на різних позиціях у сфері продажів: продавала одяг, демонструвала пилососи "Гувер", а також була офіціанткою та барменом. Можливо, саме цей ранній досвід у продажах допоміг їй розвинути здатність швидко мислити й миттєво привертати увагу аудиторії.

Еллен Дедженерес (фото: Вікіпедя)

Каньє Вест

Важко повірити, що цей відомий репер колись працював у роздрібній мережі Gap. Так, ще під час навчання в середній школі він був продавцем-консультантом у цьому магазині. Оглядаючись назад, Вест зазначає, що цей досвід роботи з одягом надихнув його пізніше зайнятися дизайном і стати модельєром.

Каньє Вест​​​​​​​ (фото: Getty Images)

Джордж Клуні

Голлівудська зірка Джордж Клуні поділився, що його звільняли з кількох низькооплачуваних робіт до того, як він став відомим.

Свого часу актор займався обрізкою тютюну, продавав страхові поліси і навіть працював у магазині жіночого взуття.

Джордж Клуні (фото: Кіноріум)