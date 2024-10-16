От прилавка до красной дорожки: 4 звезды, начинавшие карьеру продавцами

Джонни Депп

Поверите ли вы, если узнаете, что Джонни Депп когда-нибудь работал телемаркетером? Да, это правда! Под вымышленными именами он звонил по телефону людям, предлагая им купить ручки. Продать удалось только один раз, но этот опыт он считает своей первой попыткой в актерском искусстве.

Джонни Депп (фото: Getty Images)

Эллен Дедженерес

Когда-то эта юмористка и ведущая ток-шоу жила совсем другой жизнью! После окончания колледжа ДеДженерес работала на разных позициях в сфере продаж: продавала одежду, демонстрировала пылесосы "Гувер", а также была официанткой и барменом. Возможно, именно этот ранний опыт в продажах помог ему развить способность быстро мыслить и мгновенно привлекать внимание аудитории.

Эллен Дедженерес (фото: Википедия)

Канье Вест

Трудно поверить, что этот известный рэпер когда-то работал в розничной сети Gap. Да, еще во время учебы в средней школе он был продавцом-консультантом в этом магазине. Оглядываясь назад, Вест отмечает, что этот опыт работы с одеждой вдохновил его позже заняться дизайном и стать модельером.

Канье Вест ​​ (фото: Getty Images)

Джордж Клуни

Голливудская звезда Джордж Клуни поделился, что его увольняли с нескольких низкооплачиваемых работ до того, как он стал известен.

В свое время актер занимался обрезкой табака, продавал страховые полисы и даже работал в магазине женской обуви.

Джордж Клуни (фото: Кинориум)