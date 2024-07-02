Персиковий, лавандовий та інші: трендові ідеї літнього манікюру, які підкреслять красу ваших ручок

Свіжий манікюр не лише миттєво покращить настрій, але і підкреслить ваші руки, дозволить почуватися ще впевненіше. Цього сезону варто звернути увагу на яскраві відтінки, які дадуть вам можливість по-справжньому сяяти.
На які саме тони слід звернути увагу та чому, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).
Цей колір нагадує занурення у крижану воду в літній спекотний день. По-особливому витончено він буде виглядати на нігтях короткої довжини форми м'який квадрат.
Якщо ви понад усе цінуєте практичність та універсальність, придивіться до наступного можливого варіанту. Оберіть однотонне покриття чи додайте безпрограшний дизайн омбре - плавний перехід одного відтінку в інший, як показано на знімку нижче.
Це ще одна актуальна тенденція, яка не перестає радувати модниць. Поекспериментуйте з поєднаннями дизайнів та кольорів, розбавивши один тон іншим. Крім того, можна спробувати асиметричне доповнення з квітами та лініями. Одну з таких ідей можете бачити далі на сторінці.
Ця тенденція переходить із сезону в сезон, і, як бачимо, не набридає. А все тому, що червоний - завжди доречна ідея, яка миттєво робить ваші ручки витонченими та доглянутими.
Завершує добірку цей модний тренд, який дозволить вам спробувати різні варіанти покриття. Оберіть класичний лавандовий чи колір з додаванням блискіток. На чому б ви не зупинились, ви точно не прогадаєте, адже влітку 2024 лавандовий - справжній хіт.
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Під час написання матеріалу були використані джерела: Who What Wear, Instagram-сторінки нейл-блогерок matejanova, monmayernails, the_nailatelier, thenaillologist, noodle_yess.