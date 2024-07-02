Персиковый, лавандовый и другие: трендовые идеи летнего маникюра, которые подчеркнут красоту ваших ручек

Насыщенный синий

Этот цвет напоминает погружение в ледяную воду в летний жаркий день. Особенно изящно он будет смотреться на ногтях короткой длины формы мягкий квадрат.

Трендовый синий маникюр (Фото: instagram.com/matejanova)

Спокойный беж

Если вы цените практичность и универсальность, присмотритесь к следующему возможному варианту. Выберите однотонное покрытие или добавьте беспроигрышный дизайн омбре - плавный переход одного оттенка в другой, как показано на снимке ниже.

Бежевый маникюр с дизайном омбре (Фото: (instagram.com/monmayernails)

Маникюр в пастельных тонах (Фото: instagram.com/the_nailatelier)

Жаркий персиковый

Это еще одна актуальная тенденция, которая не перестает радовать модниц. Поэкспериментируйте с сочетаниями дизайна и цвета, разбавив один тон другим. Кроме того, можно попробовать ассиметричное дополнение с цветами и линиями. Одну из таких идей можете видеть далее на странице.

Насыщенный персиковый маникюр (Фото: instagram.com/matejanova)

Персиковый маникюр с дизайном (Фото: instagram.com/thenaillologist)

Огненный красный

Эта тенденция переходит из сезона в сезон, и, как видим, не надоедает. А все потому, что красный - всегда уместна идея, которая мгновенно делает ваши ручки изящными и ухоженными.

Приятный лавандовый

Завершает подборку этот модный тренд, который позволит вам попробовать разные варианты покрытия. Выберите классический лавандовый или цвет с добавлением блесток. На чем бы вы не остановились, вы точно не прогадаете, ведь летом 2024 года лавандовый - настоящий хит.

Лавандовые оттенки (Фото: instagram.com/noodle_yess)