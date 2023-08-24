Від отруєння це не врятує. Чому не варто перевіряти якість продуктів на запах

Тест на запах застосовували ще наші бабусі, і ми багато років використовуємо цю перевірку на якість продукту за звичкою. Звичайно, якщо від їжі пахне неприємно, ми вживати її не станемо - це очевидно.

А от якщо неприємного запаху немає або їжа пахне звичайно - це ще не ознака того, що вона придатна для вживання.

Директор Мережі досліджень харчової безпеки Інституту Квадрам, мікробіолог Меттью Гілмор у своїй статті на The Conversation зазначає, що довіряти тесту на запах – небезпечно, і ця перевірка не захистить нас від отруєння.

Він зазначає, що мікроби справді створюють запахи, коли ростуть та розмножуються. Газоподібні суміші, які створюють мікроби, проявляються згодом у формі метеоризму, поганого самопочуття.

Ці гази з'являються, коли мікробні популяції зростають і стають численними. Метаболізм кожного мікробного резидента перетворює вуглець та інші елементи на джерела енергії або будівельні блоки для їх власної клітинної культури.

Однак мікроби, які найчастіше пов'язані з хворобами харчового походження, такі як лістерії та сальмонели, виявити за допомогою тесту на запах практично неможливо.

Виявити запах лістерії на копченій рибі, запах сальмонели на помідорах – неможливо. На додаток, якщо сальмонела була занесена з брудною водою під час вирощування або виробництва, мікроби знаходяться усередині, а не зовні. Отже, запах вам ні про що не скаже.

Мікробіолог підкреслює, що використовувати тест на запах все ж таки варто. Це вбереже вас від споживання зіпсованих продуктів, таких як молоко або м'ясо. Однак, якщо у вас є сумніви у якості продуктів, але при цьому немає яскраво вираженого запаху - не ризикуйте.