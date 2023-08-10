Порушення цієї норми загрожує отруєнням. Скільки можна тримати в холодильнику розрізаний кавун

Будь-які фрукти та овочі псуються дуже швидко. І у такій ситуації не рятує навіть холодильник. Буквально через кілька днів у них починають розмножуватися бактерії, що робить продукти непридатними для вживання і навіть небезпечними для здоров'я.

Скільки можна зберігати розрізаний кавун в холодильнику - читайте в матеріалі нижче.

Скільки зберігати кавун

Як тільки ви розрізали кавун, відразу помістіть його в холодильник. У теплому приміщенні він зіпсується за кілька годин.

Найоптимальніша середовище для кавуна – це температура від 2 до 5 градусів тепла при вологості 70-85%. І розрізану ягоду в холодильнику можна зберігати не більше ніж дві доби (48 годин).

Як зберігати кавун

Розрізаний кавун потрібно помістити на широку тарілку зрізом донизу. А зверху обмотати харчовою плівкою саму ягоду та посуд.

Розмістіть цю тарілку на окремій полиці та приберіть усі продукти з сильним або яскраво вираженим запахом. Інакше ваш кавун швидко вбере ці аромати.

Як кавун зберігати не можна

Не залишайте кавун на столі в очікуванні, що хтось із домашніх з'їсть шматочок. Вже за кілька годин такий кавун стане непридатним для харчування.

Не залишайте кавун на вікні, під прямим сонячним промінням. Так він швидко скисне та зіпсується.

Не ставте розрізаний кавун у холодильник без плівки. Він почне швидко сохнути та всередину можуть потрапити сторонні речовини.

Не зберігайте кавун довше за вказаний термін. Такі фрукти псуються дуже швидко, бактерії поширюються блискавично, і ягода може спричинити отруєння.

Обов'язково перед розрізанням ретельно помийте кавун, оскільки на кірці можуть залишатися шкідливі речовини, які швидко потраплять у м'якуш після розрізання.

А скільки зберігати цілі кавуни?

У холодильнику або льоху цілі плоди можна зберігати 3-4 місяці, у квартирі – близько 2 місяців. Для тривалого зберігання підходять плоди з пізніми термінами дозрівання.

Річ у тому, що в таких сортах процес хімічного синтезу цукрів відбувається значно повільніше, а розпад хімічних зв'язків потребує більше часу. Тому пізні кавуни можуть зберігати смак та пружність до 5 місяців.