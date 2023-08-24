От отравления это не спасет. Почему не стоит проверять качество продуктов на запах

Тест на запах применяли еще наши бабушки и мы много лет используем эту проверку на качество продукта по привычке. Конечно, если от еды пахнет неприятно, то мы употреблять ее не станем - это очевидно.

А вот если неприятного запаха нет или же еда пахнет обычно - это еще не признак того, что она пригодна для употребления.

Директор Сети исследований пищевой безопасности Института Квадрам, микробиолог Мэттью Гилмор в своей статье на The Conversation отмечает, что доверять тесту на запах - опасно, и эта проверка не защитит нас от отравления.

Он отмечает, что микробы действительно создают запахи, когда растут и размножаются. Газообразные смеси, которые создают микробы, проявляются потом в форме метеоризма, плохого самочувствия.

Эти газы возникают, когда микробные популяции растут и становятся многочисленными. Метаболизм каждого микробного резидента превращает углерод и другие элементы в источники энергии или строительные блоки для их собственной клеточной культуры.

Однако микробы, которые чаще всего связаны с болезнями пищевого происхождения, такие как листерии и сальмонеллы, обнаружить с помощью теста на запах, практически невозможно.

Обнаружить запах листерии на копченой рыбе, запах сальмонеллы на помидорах - невозможно. Более того, если сальмонелла была занесена с грязной водой во время выращивания или производства, микробы находятся внутри, а не снаружи. А значит, запах вам ни о чем не скажет.

Микробиолог подчеркивает, что использовать тест на запах все же стоит. Это убережет вас от употребления испорченных продуктов, таких как молоко или мясо. Однако, если у вас есть сомнения в качестве продукта, но при этом нет ярко выраженного запаха - не рискуйте.