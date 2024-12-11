Від нього ви не відмовитесь. Тренер розвінчав головні міфи про "солодке зло"

Порожні калорії без користі

Цукор - це енергетичний "носій", але абсолютно позбавлений корисних елементів. Він не містить вітамінів, мінералів чи клітковини. Вживання цукру означає отримання лише калорій, без жодної користі для організму. Це робить його ворогом здорового харчування.

Вплив на зуби

Часто можна почути, що цукор руйнує зуби. За словами стоматологів, цей вплив актуальний переважно для дітей і підлітків до 20 років. У дорослих ситуація трохи краща, але це не означає, що цукор зовсім безпечний. Неправильний догляд за порожниною рота та надмірне вживання солодощів все ж можуть викликати проблеми.

Цукор та переїдання

Доданий цукор присутній у більшості оброблених продуктів. Його споживання викликає різкі стрибки рівня цукру в крові, що провокує швидке відчуття голоду. Люди, які полюбляють солодке, частіше стикаються з ожирінням, адже калорії засвоюються, але почуття ситості не приходить. Особливо це стосується дітей, які менш активні, ніж покоління їхніх батьків.

Дослідження показують, що вживання лише одного солодкого напою на день підвищує ризик розвитку ожиріння на 60%.

Ризик діабету

Вживання цукру, разом із переїданням та малоактивним способом життя, суттєво збільшує ймовірність розвитку діабету 2-го типу. Ця хвороба скорочує тривалість життя, викликає запалення судин, погіршує мікроциркуляцію крові та навіть може призводити до ампутацій кінцівок.

Залежність від цукру

Цукор сам по собі не викликає сильної залежності, але його комбінація із жирами створює ефект, схожий на звикання. Є думка, що ця суміш нагадує нам смак материнського молока.

Чому дикуни "здоровіші"?

Представники племені Хадза, які споживають до 150 г меду на день (аналог цукру), залишаються здоровими та не мають проблем із вагою. Усе це завдяки їхній активності - 20 000-30 000 кроків щодня, а також дефіциту їжі. Їхній раціон складається майже винятково з цільних продуктів.

Люди в сучасному світі залежать від оброблених продуктів і вживають значно більше цукру, ніж потрібно.

Рекомендації щодо вживання цукру

Скоротіть кількість доданого цукру у своєму раціоні. МОЗ радить не перевищувати 50 г на день.

Відмовтеся від рафінованого цукру вдома - його достатньо в продуктах із магазину.

Уникайте "заманливих" етикеток на кшталт "дієтичне" чи "0 калорій", які часто приховують підсолоджувачі.

Замість цукру обирайте натуральні альтернативи: мед, фрукти чи ягоди. Ваша здоров’я - це те, що ви їсте!