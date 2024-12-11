От него вы не откажетесь. Тренер развенчал главные мифы о "сладком зле"

Пустые калории без пользы

Сахар - это энергетический "носитель", но совершенно лишен полезных элементов. Он не содержит витаминов, минералов или клетчатки. Употребление сахара означает получение только калорий, без пользы для организма. Это делает его врагом здорового питания.

Воздействие на зубы

Часто можно услышать, что сахар разрушает зубы. По словам стоматологов, это влияние актуально преимущественно для детей и подростков до 20 лет. У взрослых ситуация получше, но это не значит, что сахар совсем безопасен. Неправильный уход за полостью рта и чрезмерное употребление сладостей все же могут вызвать проблемы.

Сахар и переедание

Добавленный сахар присутствует в большинстве обработанных продуктов. Его потребление вызывает резкие скачки уровня сахара в крови, что провоцирует быстрое чувство голода. Любящие сладкое люди чаще сталкиваются с ожирением, ведь калории усваиваются, но чувство сытости не приходит. Особенно это касается детей, менее активных, чем поколения их родителей.

Исследования показывают, что употребление одного сладкого напитка в день повышает риск развития ожирения на 60%.

Риск диабета

Употребление сахара вместе с перееданием и малоактивным образом жизни существенно увеличивает вероятность развития диабета 2-го типа. Эта болезнь сокращает продолжительность жизни, вызывает воспаление сосудов, ухудшает микроциркуляцию крови и может приводить к ампутациям конечностей.

Зависимость от сахара

Сахар сам по себе не вызывает сильной зависимости, но его комбинация с жирами создает эффект, похожий на привыкание. Есть мнение, что эта смесь напоминает нам вкус материнского молока.

Почему дикари "здоровее"?

Представители племени Хадза, потребляющие до 150 г меда в день (аналог сахара), остаются здоровыми и не имеют проблем с весом. Все это благодаря их активности - 20 000-30 000 шагов в день, а также дефицит питания. Их рацион состоит почти исключительно из цельных продуктов.

Люди в современном мире зависят от обработанных продуктов и употребляют гораздо больше сахара, чем нужно.

Рекомендации по употреблению сахара

Сократите количество добавленного сахара в своем рационе. Минздрав советует не превышать 50 г в день.

Откажитесь от рафинированного сахара дома – его достаточно в продуктах из магазина.

Избегайте "привлекательных" этикеток типа "диетическое" или "0 калорий", которые часто скрывают подсластители.

Вместо сахара выбирайте натуральные альтернативы: мед, фрукты или ягоды. Ваше здоровье - это то, что вы едите!