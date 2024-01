Від Ньютона до монохромного силуету. Як змінювався логотип Apple за всю історію компанії

Ньютон під яблунею (1976)

Перший логотип Apple більше схожий на картину, ніж на фірмовий знак. Там був зображений Ісаак Ньютон, що читає під деревом, над яким нависло падаюче яблуко.

По контуру рамки написано рядок з поеми Вільяма Вордсворта "Прелюдія": Newton… A Mind Forever Voyaging Through Strange Seas of Thought… Alone ("Ньютон ... Розум, що поодинці пливе крізь думки дивні моря").

Емблема виявилася багатою на відсилання та таємний зміст, але надто перевантаженою та складною для використання в маркетингових цілях. Вона проіснувала лише рік.

До речі, автор лого - Рональд Уейн - був третім співзасновником компанії. Він не вірив в успіх Apple і необачно продав пакет із 10 відсотків акцій майбутньої корпорації лише за 800 доларів. І цим позбавив себе багатомільярдного статку.

Ньютон під яблунею 1976 (фото: Tailor Brands)

Різнобарвна версія (1977)

Офіційним логотипом, який прикрасив перший продукт компанії Apple - Apple II, стало зображення надкушеного яблука з яскравими кольоровими смугами. Цей дизайн був розроблений художником Робом Яновим лише за тиждень на запит Стіва Джобса.

Для створення логотипу Янів придбав яблука та уважно вивчав їх, видаляючи зайві деталі. В результаті його праці залишився тільки контур із черешком, і відомий укус, розташований праворуч, не ніс у собі прихованих значень. Його єдина мета полягала у тому, щоб чітко відрізнити яблуко від томату та інших фруктів.

Кольорові смуги в логотипі не несуть прихованих послань. За задумом Стіва Джобса, вони, навпаки, були явним символом: шість різнокольорових смуг вказували на можливість виведення кольорових зображень комп'ютером. Це було значною перевагою в епоху монохромних моніторів.

Різнокольорова версія 1977 року (фото: Tailor Brands)

Напівпрозорий логотип (1998)

Новий iMac у кольорі Bondi Blue разюче виділявся на тлі похмурих бежевих і сірих коробок звичайних ПК. Старий значок райдужний виглядав би на блискучому пластику по-дитячому безглуздо, тому дизайнери змінили його на відповідний кольору корпусу логотип в напівпрозорому стилі.

Напівпрозорий логотип 1998 року (фото: Tailor Brands)

Монохромна версія (1998)

Повернувшись більш ніж через 10 років відсутності в компанію, яка переживала не найкращі свої роки, Джобс взяв курс на зміни. І насамперед він змінив фірмовий логотип, відмовившись від яскравих кольорів на користь однотонного контуру яблука.

Монохромна версія 1998 (фото: Tailor Brands)

Аqua-версія (2001)

Трохи пізніше фірмовий знак Apple став зображуватися в стилі графічного інтерфейсу Aqua, який з'явився в macOS X. Такі лого довго використовувалися на візитівках та вивісках у штаб-квартирі компанії в Купертіно. Червона версія застосовувалась для розширеної гарантійної підтримки Apple Care, а затемнена графітова - на системних блоках Power Mac G4.

Аqua-версія 2001 (фото: Tailor Brands)

Chrome-версія (2007)

Потім емблема трохи змінилася. Глянцевий блиск залишився на місці, але зі скляного яблука перетворилося на ретельно відполіроване металеве. Логотип використовувався для багатьох продуктів, але найбільше запам'яталося по екрану завантаження iOS-пристроїв та екрану "Про цей Mac" в OS X.

Chrome-версія 2007 (фото: Tailor Brands)

Монохромний логотип (2014)

Через майже 15 років Apple повертається до мінімалістичного логотипу, вперше представленого в далекому 1998 році. Тепер увесь світ впізнає його за впізнаваним монохромним силуетом надкусаного яблука на контрастному тлі.