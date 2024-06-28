Від мрії - до дії: 10 простих кроків, які допоможуть підлітку обрати професію, від фахівців Фонду Ахметова

Перед кожною дитиною рано чи пізно постає питання: "Ким бути?". Зорієнтуватися у багатогранному світі професій, обрати серед них бажану та зробити до неї перші кроки українській молоді допомагає профорієнтаційний плакат "Твій супершлях від мрії до дії!", розроблений у рамках проєкту "Рінат Ахметов - Дітям. Твоя суперсила".

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на прес-службу фонду.

Це практична, конкретна покрокова інструкція, створена з урахуванням психології підлітків та особливостей нашого мінливого часу. Фахівці Фонду Ріната Ахметова виокремили 10 ключових кроків до пошуку професії мрії — і плакат дбайливо та уважно проводить підлітка кожним із них.

Якщо ви бажаєте отримати цей плакат у друкованому вигляді, залиште заявку у формі: https://forms.gle/4WE1sj8SuFiYvt2P9

Приміром, формула "Хочу-Можу-Треба", запропонована на плакаті, дуже ефективна у профорієнтації та допомагає звузити коло пошуку своєї справи. А корисний серіал "Твоя суперпрофесія", створений Фондом, надасть багато підказок та допоможе молодій людині подивитися на ринок праці без «рожевих окулярів», адже у кожної спеціальності є свої підводні камені.

Такі плакати Фонд вже передав київському центру підтримки переселенців "ЯМаріуполь", також плакати використовуються у рамках проєкту "Рінат Ахметов - Дітям. Мирний відпочинок дітям України" у дитячому таборі на Закарпатті, де відпочивають, відновлюються та отримують нові знання хлопці й дівчата, постраждалі від війни.

Фонд Ріната Ахметова системно допомагає підліткам у виборі життєвого шляху. Це створення мотиваційних відео для підлітків, освітній онлайн-серіал "Твоя суперпрофесія", телеграм-канал "Твоя суперсила" - там є багато корисного щодо саморозвитку, освіти, мотивації та психологічної підтримки.

За 18 років за програмою "Рінат Ахметов - Дітям" підтримку отримали понад 5 млн дітей України. Більше: https://bit.ly/3KSbfaw