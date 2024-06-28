От мечты - к действию: 10 простых шагов, которые помогут подростку выбрать профессию, от специалистов Фонда Ахметова

Перед каждым ребенком рано или поздно возникает вопрос: "Кем быть?". Сориентироваться в многогранном мире профессий, выбрать из них желаемую и сделать к ней первые шаги украинской молодежи помогает профориентационный плакат "Твой суперпуть от мечты к действию!", разработанный в рамках проекта "Ринат Ахметов - Детям. Твоя суперсила".

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пресс-службу фонда.

Это практичная, конкретная пошаговая инструкция, созданная на основе психологии подростков и особенностей нашего меняющегося времени. Специалисты Фонда Рината Ахметова выделили 10 ключевых шагов для поиска профессии мечты — и плакат бережно и внимательно проводит подростка каждым из них.

Если вы хотите получить этот плакат в печатном виде, оставьте заявку в форме: https://forms.gle/4WE1sj8SuFiYvt2P9

Например, формула "Хочу-Можу-Треба", предложенная на плакате, очень эффективна в профориентации и помогает сузить круг поиска своего дела. А полезный сериал "Твоя суперпрофессия", созданный Фондом, даст много подсказок и поможет молодому человеку посмотреть на рынок труда без розовых очков, ведь у каждой специальности есть свои подводные камни.

Такие плакаты Фонд уже передал киевскому центру поддержки переселенцев "ЯМариуполь", также плакаты используются в рамках проекта "Ринат Ахметов - Детям. Мирный отдых детям Украины" в детском лагере на Закарпатье, где отдыхают, восстанавливаются и получают новые знания ребята и девушки войны.

Фонд Рината Ахметова системно помогает подросткам в выборе жизненного пути. Это создание мотивационных видео для подростков, образовательный онлайн-сериал "Твоя суперпрофессия", телеграмм-канал "Твоя суперсила" - там много полезного для саморазвития, образования, мотивации и психологической поддержки.

За 18 лет по программе "Ринат Ахметов – Детям" поддержку получили более 5 млн детей Украины. Больше: https://bit.ly/3KSbfaw