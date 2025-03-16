Від містики до криміналу: 5 "свіжих" детективних серіалів, від яких перехоплює дух

Остання ніч у Треморі

Після удару блискавки життя талановитого піаніста змінюється назавжди. Внаслідок травми він отримує моторошний дар - здатність бачити майбутнє. Страшні видіння впливають на його психіку та викликають нерозуміння у близьких. Усвідомивши, що видіння є не просто передчуттям, а картинами невідворотних трагедій, які от-от мають статися, герой шукає способи врятувати людей.

Презумпція невинуватості

Расті Сабич, головний заступник прокурора округу Кук, насолоджується спокійними вихідними з родиною, аж раптом його життя перетворюється на справжній кошмар. За дорученням свого боса він починає розслідувати жорстоке вбивство своєї колеги та подруги Керолін. Але справа набуває несподіваний поворот, коли підозрюваним стає сам Расті.

Дисклеймер

Журналістка Кетрін знаходить в новому домі стару книгу, автор якої залишається загадкою. З перших прочитаних сторінок жінка усвідомлює, що героїнею історії є вона сама. Події, які вона намагалася забути, знову "оживають". Намагаючись з'ясувати, хто ж написав текст, героїня відкриває факти, які ставлять під загрозу безпеку її життя.

Пограбування на гвинтокрилі

Шведські спецслужби зіштовхуються з непростим випробуванням, коли невідомі злочинці викрадають величезну суму грошей і зникають у небі на викраденому гвинтокрилі. Агенти переглядають записи, допитують свідків, шукають зачіпки, проте злочинці ніби розчинилися. Кожен їхній крок може стати останнім. Чи зможуть вони розкрити непросту справу?

Ватсон

Переживаючи трагічну загибель легендарного друга, Джон Ватсон переїжджає до Піттсбурга та очолює там клініку для пацієнтів із рідкісними захворюваннями. Аж раптом, розгадуючи складні діагнози, він помічає дивні випадковості, що нагадують йому про минуле життя. Коли в одному з документів лікар виявляє таємничий символ, усе стає ще загадковішим. Водночас у місті з’являються незнайомці, які своїми діями нагадують небезпечного ворога Джеймса Моріарті.

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