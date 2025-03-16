От мистики до криминала: 5 "свежих" детективных сериалов, от которых захватывает дух

Последняя ночь в Треморе

После удара молнии жизнь талантливого пианиста меняется навсегда. Вследствие травмы он получает жуткий дар - способность видеть будущее. Страшные видения влияют на его психику и вызывают непонимание у близких. Осознав, что видения являются не просто предчувствием, а картинами неотвратимых трагедий, которые вот-вот должны произойти, герой ищет способы спасти людей.

Презумпция невиновности

Расти Сабич, главный заместитель прокурора округа Кук, наслаждается спокойными выходными с семьей, как вдруг его жизнь превращается в настоящий кошмар. По поручению своего босса он начинает расследовать жестокое убийство своей коллеги и подруги Кэролин. Но дело приобретает неожиданный поворот, когда подозреваемым становится сам Расти.

Дисклеймер

Переживая трагическую гибель легендарного друга, Джон Ватсон переезжает в Питтсбург и возглавляет там клинику для пациентов с редкими заболеваниями. И вдруг, разгадывая сложные диагнозы, он замечает вещи, которые напоминают ему о прошлой жизни. Когда в одном из документов доктор обнаруживает таинственный символ, все становится еще более загадочным. В то же время в городе появляются незнакомцы, которые своими действиями напоминают опасного врага Джеймса Мориарти.

Ограбление на вертолете

Шведские спецслужбы сталкиваются с непростым испытанием, когда неизвестные преступники похищают огромную сумму денег и исчезают в небе на угнанном вертолете. Агенты просматривают записи, допрашивают свидетелей, ищут зацепки, однако преступники будто растворились. Каждый их шаг может стать последним. Смогут ли они раскрыть непростое дело?

Ватсон

Переживая трагическую гибель легендарного друга, Джон Ватсон переезжает в Питтсбург и возглавляет там клинику для пациентов с редкими заболеваниями. И вдруг, разгадывая сложные диагнозы, он замечает странные случайности, напоминающие ему о прошлой жизни. А когда в одном из документов он обнаруживает таинственный символ, все становится сложнее. Между тем в городе появляются загадочные незнакомцы, которые своими действиями напоминают опасного врага Ватсона - Джеймса Мориарти.

Вас могут заинтересовать: