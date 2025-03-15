З інтригуючим сюжетом та крутими героями: 5 сучасних бойовиків, які не дадуть занудьгувати

Від карколомних переслідувань до небезпечних спецоперацій - ці фільми точно варто додати у список перегляду на вихідні.

Найманий вбивця (Hit Man)

Гері Джонсон веде подвійне життя. Вдень він - самотній викладач філософії у Новому Орлеані, а вночі - таємний консультант поліції. Використовуючи свій природний акторський талант, він видає себе за кілера, щоб викрити тих, хто вдається до його послуг. Все йде за планом, поки Гері не закохується в фатальну жінку Медісон Мастерс, яка наймає його вбити свого чоловіка.

Спенсер: Конфіденційно (Spenser Confidential)

Колишній поліціянт виходить із в'язниці та намагається повернутися до нормального життя. Проте одразу потрапляє у вир подій: у день його звільнення вбито двох копів, включно з його колишнім ворогом. Щоб розкрити правду, він об'єднується з амбітним бійцем ММА та непростою колишньою дівчиною. Їхнє розслідування викриває корупцію, наркотрафік та зраду, ставлячи під загрозу їхні життя.

Янголи Ніцци (Nice Girls)

Події розгортаються у сонячній Ніцці. Бунтівна поліціянтка, відома своїм непокірним характером, та вимоглива детективка змушені об'єднатися для розкриття непростої справи - зникнення колеги-офіцера. Вони звертаються по допомогу до колишнього хакера, навички якого дозволяють відкрити доступ до найтаємніших куточків місті.

План на пенсію (The Retirement Plan)

Спокійне життя колишнього морського вовка Метта переривається, коли до нього по допомогу звертається його донька Ешлі та онука Сара. Дівчата опиняються у центрі кримінальної драми. Рятуючись від небезпеки, вони тікають на Кайманові острови. Несподіване возз'єднання змушує родину зіткнутися з минулим та розкрити таємниці, що змінять їхні життя назавжди.

Поліцейський із Беверлі-Гіллз: Аксель Ф. (Beverly Hills Cop: Axel F)

Через сорок років після першої справи детектив Аксель Фоулі повертається на вулиці Беверлі-Гіллз, щоб знову зануритися в розслідування. Коли його доньці загрожує небезпека, він об'єднується з колишнім напарником, аби розібратися з негідниками. Звісно, методи Акселя далекі від стандартних, тому не обходиться без хаосу та імпровізації. Та чи зможе герой знову вийти сухим із води?

Вас може зацікавити: