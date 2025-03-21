Від міні до витончених суконь: як екс-"Spice Girls" Джері Галлівелл повторює стиль Кейт Міддлтон

Так, 11 березня цього року, на службі до Дня Співдружності у Вестмінстерському абатстві Джеррі Голлівелл обрала елегантну білу сукню від Jenny Packham з контрастним чорним оздобленням.

Декоративна окантовка на талії та комірі одразу викликала асоціації з образом принцеси Уельської, яка у 2024 році з'явилася в подібній сукні цього ж бренду на параді Trooping the Colour. Джері Галлівелл копіює стиль Кейт Міддлтон (колаж РБК-Україна)

Під час Каннського кінофестивалю 2023 року Джеррі з'явилася в розкішній асиметричній сукні на одне плече з весільної колекції Erdem.

Цей вихід також нагадав про ефектний образ Кейт, яка раніше того ж року на церемонії BAFTA зачаровувала у схожій сукні від Alexander McQueen. Джері Галлівелл і Кейт Міддлтон (колаж РБК-Україна)

У 2022-му, на День АНЗАК, принцеса Уельська завершила свій образ елегантним твідовим капелюшком-обідком із чорним бантом від Jane Taylor.

Цікаво, що через кілька років на Дні Співдружності Джеррі Голлівелл з’явилася у тому ж самому головному уборі, що лише підкреслило її схильність до витонченого стилю, схожого на образи Кейт Міддлтон. Джері Галлівелл копіює стиль Кейт Міддлтон (колаж РБК-Україна)

У 2025-му колишня учасниця "Spice Girls" виступила з промовою на заході Harper's Bazaar International Women's Day, обравши для цього стильний білий брючний костюм від Saint Laurent.

Її елегантний монохромний образ чудово вписався в концепцію вишуканого кежуалу - стилю, який є візитівкою Кейт Міддлтон.

Принцеса Уельська також неодноразово зверталася до подібного рішення, зокрема у 2022 році, коли вона вразила публіку білим костюмом Alexander McQueen під час Ігор Співдружності в Бірмінгемі. Джері Галлівелл і Кейт Міддлтон (колаж РБК-Україна)

Що відомо про Джері Галлівелл

Джері Галлівелл (справжнє ім'я - Джеральдін Естель Горнер) - британська співачка, авторка пісень і дитяча письменниця.

Стала популярною у середині 1990-х років як учасниця знаменитого поп-гурту "Spice Girls". "Spice Girls" (фото: instagram.com/spicegirls)

"Руда перчинка" зробила найуспішнішу сольну кар'єру з усіх учасниць гурту, була чотири рази номінована на BRIT Awards, випустила чотири сингли, які сягнули першого місця в британських хіт-парадах, а сумарні продажі її альбомів перевищують чотири мільйони копій. "Spice Girls" (фото: instagram.com/spicegirls)

Останній раз гурт "Spice Girls" виступав у повному складі під час церемонії закриття Олімпійських ігор 2012 року, де вони виконали дві пісні - "Wannabe" та "Spice Up Your Life". "Spice Girls" (фото: instagram.com/spicegirls)

У 2019 році дівчата знову об'єдналися для концертного туру, але Вікторія Бекхем не змогла приєднатися до них. Учасниці гурту "Spice Girls" (фото: instagram.com/spicegirls)

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