Від металевих кінчиків до яскравих відтінків: топ-7 ідей манікюру на лютий 2025

У 2025 році модниці вибирають як класичні нейл-арти, наприклад, французький манікюр , так і сміливі новинки. Якщо ви хочете виділятися із сірого натовпу стильним манікюром, придивіться до варіантів з абстрактними візерунками або металевими кінчиками.

Мармуровий манікюр

Мармуровий манікюр - це стильний і елегантний спосіб прикрасити нігті, створюючи на них ефект природного мармуру. Такий дизайн може бути як яскравим і насиченим (з використанням контрастних відтінків, наприклад, чорного і білого, синього і сріблястого), так і спокійним і нейтральним (наприклад, з використанням світлих пастельних відтінків: рожевого, м'ятного або бежевого).

Манікюр з ефектом мармуру на нігтях (фото: instagram.com/heygreatnails)

"Котяче око"

Трендовий дизайн "котяче око" - це стильний і ефектний дизайн, який імітує підсвічування, що нагадує зіницю кішки. Цей ефект досягається з використанням спеціального гель-лаку з магнітними частинками. Під час його впливу на нігті за допомогою магніту створюється унікальний візуальний ефект, коли на поверхні лаку з'являється горизонтальна або діагональна смужка, яка переливається і змінює колір залежно від кута зору. Манікюр "котяче око" має яскравий і незвичний вигляд, і підходить для різних випадків - від повсякденних до святкових.

"Котяче око" на нігтях (фото: instagram.com/heygreatnails)

Незвичний френч

Класичний французький манікюр продовжує існувати, але у 2025 році його дизайн трохи зміниться. У тренді: френч із незвичайними кольорами або геометричними елементами, наприклад, різнокольорові смужки, подвійні лінії або акценти на бічних частинах нігтя. Як варіант - френч з нерівними хвилястими лініями на кінчиках, покритих яскравим гель-лаком, а також втиркою.

Французький манікюр із цікавим акцентом (фото: instagram.com/heygreatnails)

Манікюр "глазурований пончик"

Манікюр у стилі "глазурований пончик" - це креативний і грайливий дизайн, натхненний солодкими ласощами. Для початку виберіть основу для манікюру. Зазвичай для створення ефекту глазурі використовуються пастельні, рожеві, блакитні, жовті, лавандові або бежеві відтінки. Ці кольори імітують солодкі покриття пончиків. Можна вибрати один колір на всі нігті або використовувати різні відтінки на кожному.

Варіант стильного манікюру (фото: instagram.com/melanated.mani)

Змішування стилів

Геометрія, як і раніше, актуальна. Це можуть бути строгі лінії, трикутники, квадрати або абстрактні форми. Геометричний манікюр може бути виконаний як у монохромних відтінках, так і в яскравих контрастних кольорах. Крім того, в одному манікюрі можна поєднувати кілька технік і стилів. Це може бути французький манікюр, нейл-арт з аурою, а також різноманітні графічні елементи, наклейки та стрази.

Незвичайний дизайн манікюру 2025 (фото: instagram.com/brushedbyb_)

Абстракція на нігтях

Абстракції на нігтях залишаються в тренді, особливо у формі пензлевих мазків, крапель, плям або кольорових розводів. Малюнки, що імітують акварель або змішання кольорів, підкреслюють індивідуальність і можуть бути виконані як у спокійних, так і в яскравих відтінках. Краще прикрасити таким дизайном один або два нігті на кожній руці, а всі інші покрити яскравим відтінком.

Манікюр з цікавими абстрактними деталями (фото: instagram.com/brownluxenails)

Манікюр до Дня всіх закоханих

Французький манікюр з поцілунками - це ідеальний вибір для романтичного і ніжного дизайну до Дня всіх закоханих. Для початку створіть основу французького манікюру. Зазвичай це прозорий або ніжно-рожевий лак для нігтів з білими кінчиками, що нагадують форму "посмішки" на кінчику нігтя. Для романтичного акценту додайте на нігті маленькі зображення губ або поцілунків.