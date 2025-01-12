Від елегантних кольорів до глянцевих деталей: головні тренди манікюру на 2025 рік

Манікюр у 2025 році обіцяє бути креативним, сміливим і різноманітним. Нейл-майстри пропонують безліч трендів, які дадуть змогу висловити свою індивідуальність і оновити звичний стиль.

РБК-Україна (проєкт Styler) зробило для вас добірку з трендовими відтінками та дизайнами на 2025 рік.

Дизайн "котяче око"

Манікюр з ефектом "котяче око" - це стильний і унікальний спосіб прикрасити нігті з використанням спеціального гель-лаку, який створює ефект глибокого мерехтіння, що нагадує котяче око.

Цей ефект досягається завдяки магнітним частинкам, які входять до складу лаку. Коли магніт прикладається до шару лаку, він вибудовує частинки в красиву лінію, створюючи візуальний ефект "ока", який може бути зеленим, золотим, фіолетовим або з іншими кольорами, залежно від обраного відтінку.

Дизайн "котяче око" (фото: instagram.com/betina_goldstein, instagram.com/nailartbyqueenie)

Шоколадні відтінки

Шоколадні відтінки в манікюрі стали одним з яскравих трендів 2025 року. Наприклад, вибирайте колір "темний шоколад" - це глибокий, майже чорний відтінок, який нагадує про розкішний темний шоколад. Він ідеально підходить для вечірніх виходів і зимових місяців, створюючи шикарний і серйозний вигляд.

Або ж можна віддати перевагу світлішому відтінку "молочний шоколад". Він має дуже ніжний і затишний вигляд. Молочний шоколад буде популярний у повсякденних манікюрах і має гармонійний вигляд у поєднанні з пастельними або золотими акцентами.

Манікюр у коричневих відтінках (фото: instagram.com/paintedbyjools)

Прикраси на нігтях

Мінімалістичні дизайни з невеликими, але ефектними акцентами, як-от маленькі золоті крапки, лінії або кристали, на піку популярності у 2025 році. Це може бути елегантний манікюр з акуратними лініями або однотонним покриттям, але з цікавою прикрасою на одному з нігтів.

Тривимірні прикраси - це нові вершини креативності в манікюрі. У 2025 році можна очікувати тренд на об'ємні елементи: як-от маленькі квіти, пелюстки або геометричні форми, виконані за допомогою акрилу або гелю. 3D-прикраси можуть бути як яскравими та виразними, так і мінімалістичними та вишуканими.

Манікюр з прикрасами (фото: instagram.com/iramshelton, instagram.com/nailartbyqueenie)

Яскраві відтінки

У 2024 році в нейл-арті домінували нейтральні рожеві, молочно-білі та м'які бежеві тони, але у 2025-му на піку популярності будуть яскраві, неонові відтінки. Кислотно-зелений, яскраво-рожевий, флуоресцентний помаранчевий і неоново-синій додадуть манікюру сучасного і зухвалого вигляду. Вони ідеально підходять для літнього манікюру або вечірніх виходів, особливо якщо доповнюються глітером або матовим фінішем.

М'ятний - це свіжий і холодний відтінок зеленого, який буде актуальним у 2025 році. Він ідеально підійде для весняного манікюру, особливо якщо додати в дизайн елементи з металу або перлинні акценти.

Яскраві відтінки на 2025 рік (фото: instagram.com/paintedbyjools)