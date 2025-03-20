Від кримінальних до психологічних: 5 нових мінісеріалів, від яких ви не зможете відірватися

Токсичне місто

Британський драматичний мінісеріал від сценариста Джека Торна, заснований на реальних подіях кінця XX початку XXI століття в містечку Корбі Великої Британії. Там токсичні відходи металургійного заводу спричинили серйозні вади розвитку у новонароджених дітей.

Сьюзен Макінтайр починає підозрювати негаразди, коли її дитина народжується з деформованою рукою. Об'єднавшись з іншими мамами, які зіштовхнулися з подібною проблемою, та адвокатом Десом Коллінзом, вони поступово розкривають наслідки екологічного лиха та намагаються притягнути чиновників до відповідальності.

Дев’ять тіл в мексиканському морзі

Напружений трилер занурює в історію виживання дев'ятьох незнайомців, які вирушили з Гватемали до США. Коли їхній літак зазнає аварії у віддалених мексиканських джунглях, вони намагаються знайти допомогу, але усвідомлюють, що знаходяться в невідомому місці не самі. Незабаром пасажири починають гинути один за одним.

Стає зрозуміло: вбивця може ховатися серед них. Ті, хто вижили, починають підозрювати один одного, що розколює групу. Щоб врятувати власні життя, герої намагаються розгадати, хто є мисливцем і які таємниці приховуються у місці, до якого вони потрапили.

Довга яскрава річка

У мінісеріалі поєднуються кримінальна драма та сімейна історія. За сюжетом поліцейська з Філадельфії Міккі патрулює район, що потерпає від опіоїдної кризи. Коли в околицях починається серія загадкових вбивств жінок, вона розуміє, що злочини можуть бути пов’язані з її особистою драмою. Раніше дівчина втратила сестру, яка страждає на наркотичну залежність.

Вхопившись за розслідування, Міккі не лише занурюється у темний світ вуличної наркоторгівлі, а й змушена зіштовхнутися з проблемами минулого, які вплинули на її сім’ю. Пошуки приводять до розкриття неочікуваних таємниць.

Камера 211

Мексиканський мінісеріал, що був створений на реальних подіях. Коли адвокат з прав людини Хуан Ольвера відвідує свого клієнта в одній з найнебезпечніших в'язниць, там спалахує масштабний бунт. Як виявилося, заколот влаштував безжальний ув'язнений Каланчо.

Щоб вижити, Хуан змушений видати себе за одного з ув'язнених. Так він занурюється у жорстоку реальність кримінального світу, де насильство, корупція та зради є звичною справою.

Лише один погляд

Польський психологічний трилер був заснований на однойменному романі Харлана Кобена. Коли дизайнерка ювелірних прикрас Ґрета знаходить загадковий знімок, її життя перевертається з ніг на голову.

Щоб врятувати свого чоловіка, вона змушена розпочати небезпечне розслідування. Крок за кроком героїня відкриває темні таємниці минулого, які змінюють її уявлення про знайомих людей.

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