Культові фільми, з якими ви забудете про все навколо. 12 комедій для всіх, хто любить посміятися
Комедії, які були популярними в період "нульових" та 90-х, можуть підняти вам настрій навіть зараз. Культові фільми зі смішними сюжетами - чудовий варіант для відпочинку ввечері.
РБК-Україна (проект Styler) зібрало для вас 12 легендарних комедій, які сподобаються всім, хто любить сміятися до сліз.
"Брюс всемогутній"
Легендарна стрічка розповість про зустріч простого тележурналіста з Богом. Головний герой не вірить в дива та розчарований в усьому світі, але події, які на нього чекають, все змінять. Чи зможе Брюс впоратися з "обов'язками" Бога та чи готовий він до нового життя?
"Няньки"
Легка та весела комедія розповість про близнюків, яких цікавить лише те, наскільки в них великі м'язи. Раптово їм доводиться стати няньками та охоронцями для двох хлопчиків, які теж близнюки. Але чи зможуть усі вони порозумітися?
"Білявка в законі"
Культовий фільм розповість про амбітну головну героїню, яка мріє про світ гламуру. Але заради свого нареченого вона кидає виклик суспільству й хоче здобути освіту, не аби-де, а у Гарварді. Але чи зможе білявка довести собі та всім навколо, що може здолати будь-які перепони?
"Поїздка в Америку"
Смішний фільм розповість про принца, який втомився від свого розкішного життя, а тому хоче випробовувати долю в США. Втім, там ніхто не знає, що головний герой має опинитися в центрі уваги. Чи зможе принц підкорити долю й досягти успіху без своїх титулів?
До списку смішних комедій з минулого також потрапили:
- "Дім великої матусі"
- "Аналізуючи це"
- "Близнята"
- "Місіс Даутфайр"
- "Діамантовий поліцейський"
- "Стій, або моя мама стрілятиме"
- "Голий пістолет"
- "Ейс Вентура"
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