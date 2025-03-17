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Культові фільми, з якими ви забудете про все навколо. 12 комедій для всіх, хто любить посміятися

Понеділок 17 березня 2025 20:59
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Культові фільми, з якими ви забудете про все навколо. 12 комедій для всіх, хто любить посміятися Смішні фільми на вечір (колаж: РБК-Україна)
Автор: Поліна Іваненко

Комедії, які були популярними в період "нульових" та 90-х, можуть підняти вам настрій навіть зараз. Культові фільми зі смішними сюжетами - чудовий варіант для відпочинку ввечері.

РБК-Україна (проект Styler) зібрало для вас 12 легендарних комедій, які сподобаються всім, хто любить сміятися до сліз.

"Брюс всемогутній"

Легендарна стрічка розповість про зустріч простого тележурналіста з Богом. Головний герой не вірить в дива та розчарований в усьому світі, але події, які на нього чекають, все змінять. Чи зможе Брюс впоратися з "обов'язками" Бога та чи готовий він до нового життя?

"Няньки"

Легка та весела комедія розповість про близнюків, яких цікавить лише те, наскільки в них великі м'язи. Раптово їм доводиться стати няньками та охоронцями для двох хлопчиків, які теж близнюки. Але чи зможуть усі вони порозумітися?

"Білявка в законі"

Культовий фільм розповість про амбітну головну героїню, яка мріє про світ гламуру. Але заради свого нареченого вона кидає виклик суспільству й хоче здобути освіту, не аби-де, а у Гарварді. Але чи зможе білявка довести собі та всім навколо, що може здолати будь-які перепони?

"Поїздка в Америку"

Смішний фільм розповість про принца, який втомився від свого розкішного життя, а тому хоче випробовувати долю в США. Втім, там ніхто не знає, що головний герой має опинитися в центрі уваги. Чи зможе принц підкорити долю й досягти успіху без своїх титулів?

До списку смішних комедій з минулого також потрапили:

  • "Дім великої матусі"
  • "Аналізуючи це"
  • "Близнята"
  • "Місіс Даутфайр"
  • "Діамантовий поліцейський"
  • "Стій, або моя мама стрілятиме"
  • "Голий пістолет"
  • "Ейс Вентура"

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