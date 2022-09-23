Від комплексних обідів восени краще відмовитись і ось чому

Звичка обідати трьома стравами з'явилася у багатьох людей з дитинства і часто на стіл ставилася тарілка супу, на друге – гарнір і щось до нього, а ще салат та компот.

У дорослому віці такої системи за звичкою дотримується дуже багато людей. І переконують себе у тому, що повноцінно та якісно харчуються.

Однак більшість фанатів комплексних обідів – це офісні працівники, які більшу частину робочого часу проводять у кріслі біля столу або з комп'ютером. А отже – рухаються вони вкрай мало.

Комплексний обід, навіть із найкорисніших та якісних продуктів, це велика кількість калорій. Додайте ще сюди сніданок та вечерю та отримайте загальну кількість калорій на добу. Щоб спалити цю кількість калорій, пішою прогулянкою до офісу та додому не обійтися. Потрібно ще як мінімум дві години фізичного навантаження.

Крім ризику набрати зайву вагу, надлишок калорій буде однозначно шкідливий і для нормального функціонування, оскільки велика кількість їжі в обідню пору знижуватиме концентрацію і працездатність.

Поради дієтологів та спеціалістів з харчування щодо комплексних обідів різні. Хтось рекомендує ділити такий обід на 2 або навіть 3 прийоми їжі. А хтось радить відмовитися від цілого комплексу та обідати виключно однією стравою за бажанням – першою чи другою. Максимум – із салатом.

Суп може стати повноцінним обідом, якщо в ньому є овочі, зелень шматочок курки. І навіть салат може стати чудовим варіантом окремого обіду.

Якщо ви без комплексного обіду не можете, вибирайте половинчастий варіант, де кожної страви буде тільки ½ порції.

А цілий комплексний обід із трьох страв чудово підійде тим, у кого робота пов'язана з фізичним навантаженням. Ще такий обід чудово насичує дітей та підлітків – вони витрачають під час навчального дня багато енергії.