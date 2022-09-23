От комплексных обедов осенью лучше отказаться и вот почему

Привычка обедать тремя блюдами появилась у многих людей с детства и часто на стол ставилась тарелка супа, на второе - гарнир и что-то к нему, а еще салат и компот.

Во взрослом возрасте такую систему по привычке соблюдает очень много людей. И убеждают себя в том, что полноценно и качественно питаются.

Однако большинство фанатов комплексных обедов - это офисные работники, которые большую часть рабочего времени проводят в кресле у стола или с компьютером. А значит - двигаются они крайне мало.

Комплексный обед, даже из самых полезных и качественных продуктов, это большое количество калорий. Добавьте еще сюда завтрак и ужин и получите общее количество калорий в сутки. Чтобы сжечь это количество калорий, пешей прогулкой до офиса и домой не обойтись. Нужно еще и как минимум два часа физической нагрузки.

Кроме риска набрать лишний вес, избыток калорий будет однозначно вреден и для нормального функционирования, так как большое количество пищи в обеденное время будет снижать концентрацию и работоспособность.

Советы диетологов и специалистов по питанию в отношение комплексных обедов разные. Кто-то рекомендует делить такой обед на 2 или даже 3 приема пищи. А кто-то советует отказаться от целого комплекса и обедать исключительно одним блюдом по желанию - первое или второе. Максимум - с салатом.

Суп может стать полноценным обедом, если в нем есть овощи, зелень кусочек курицы. И даже салат может стать отличным вариантом отдельного обеда.

Если вы без комплексного обеда не можете, то выбирайте половинчатый вариант, где каждого блюда будет только ½ порции.

А целый комплексный обед из трех блюд отлично подойдет тем, у кого работа связана с физической нагрузкой. Еще такой обед отлично насыщает детей и подростков - они тратят во время учебного дня много энергии.