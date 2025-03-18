Від комедій до жахів: 5 фільмів з Шерон Стоун, які ви могли пропустити

Дрібничка на день народження

Комедійна драма розповідає про дизайнерку одягу Сенну, яка знаходиться в пошуках щастя та справжнього кохання. Героїня веде активне соціальне життя: ходить на вечірки та спілкується з друзями, проте ідеального для себе партнера все ще не зустріла. Все змінюється, коли черговий день народження дизайнерки перетворюється на доленосну зустріч.

Дикий

Вдома Стелла Девіс намагається врятувати своє ранчо, розводячи диких коней. А допомагають їй в справі колишні в'язні, які беруть участь в програмах з перевиховання. Стелла мусить боротися з упередженнями, жадібністю, бюрократією та марнославством, зокрема й власним, щоб нарешті зрозуміти, що немає кращих ліків проти нещастя, ніж допомога іншим.

Золотий хлопчик

Талановитий, але нереалізований письменник Давид мріє створити власний літературний шедевр. На похороні батька він зустрічає загадкову й чарівну Людовіку, яка просить його знайти та знищити частину мемуарів покійного, що зачіпає її ім’я. Захоплений історією Давид вирішує діяти інакше - натомість він починає видавати історію частинами під псевдонімом батька.

Дияволиці

Коли Міа та Ніколь вирішують помститися своєму колишньому чоловіку-тирану Гаю, їхнє життя перетворюється на божевілля. Отримавши тривожні послання, які вказують на повернення Гая, жінки об'єднуються знову, аби позбутися кривдника. Коли владнати справу не вдається, їм на допомогу приходить детектив Ширлі.

Матері та доньки

Фільм розповідає про стосунки між кількома матерями та їхніми дітьми. Так, фотографка Рігбі дізнається про вагітність і сумнівається, чи готова змінити своє життя. Джорджина, яка колись віддала доньку на удочеріння, раптово отримує шанс з нею зустрітися. Ребекка відкриває шалену таємницю сім’ї, а Гейл намагається встановити контакт із мамою заради порятунку бізнесу чоловіка.

Нагадаємо, раніше відома американська актриса Шерон Стоун показала, що її поєднує з Україною. Виявилося, зірка цінує українське мистецтво. У себе вдома вона розмістила картину художника Артура Солецького.

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