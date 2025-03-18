От комедий до ужасов: 5 фильмов с Шэрон Стоун, которые вы могли пропустить

Шэрон Стоун - известная американская актриса, которая поражает харизмой и способностью перевоплощаться в яркие и запоминающиеся образы. За свою карьеру звезда успела охватить различные жанры кинематографа.
От легких комедий до ужасов - РБК-Украина (проект Styler) предлагает подборку фильмов с Шэрон Стоун, которые могли остаться без вашего внимания.
Комедийная драма рассказывает о дизайнере одежды Сенне, которая находится в поисках счастья и настоящей любви. Героиня ведет активную социальную жизнь: ходит на вечеринки и общается с друзьями, однако идеального для себя партнера все еще не встретила. Все меняется, когда очередной день рождения дизайнера превращается в судьбоносную встречу.
Дома Стелла Дэвис пытается спасти свое ранчо, разводя диких лошадей. А помогают ей в деле бывшие заключенные, которые участвуют в программах по перевоспитанию. Стелла должна бороться с предубеждениями, жадностью, бюрократией и тщеславием, в том числе и собственным, чтобы наконец понять, что нет лучшего лекарства от несчастья, чем помощь другим.
Талантливый, но нереализованный писатель Давид мечтает создать собственный литературный шедевр. На похоронах отца он встречает загадочную и очаровательную Людовику, которая просит его найти и уничтожить часть мемуаров покойного, затрагивающую ее имя. Увлеченный историей Давид решает действовать иначе - вместо этого он начинает издавать историю частями под псевдонимом отца.
Когда Миа и Николь решают отомстить своему бывшему мужу-тирану Гаю, их жизнь превращается в безумие. Получив тревожные послания, указывающие на возвращение Гая, женщины объединяются снова, чтобы избавиться от обидчика. Когда решить дело не удается, им на помощь приходит детектив Ширли.
Фильм рассказывает об отношениях между несколькими матерями и их детьми. Так, фотограф Ригби узнает о беременности и сомневается, готова ли изменить свою жизнь. Джорджина, которая когда-то отдала дочь на удочерение, внезапно получает шанс с ней встретиться. Ребекка открывает безумную тайну семьи, а Гейл пытается установить контакт с мамой ради спасения бизнеса мужа.
Напомним, ранее известная американская актриса Шэрон Стоун показала, что ее объединяет с Украиной. Оказалось, звезда ценит украинское искусство. У себя дома она разместила картину художника Артура Солецкого.
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