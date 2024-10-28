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Названо продукт, від якого треба відмовитися після 40 років

Фото: Який продукт в харчування треба скоротити після 40 років (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Нове дослідження показало, що після 40 років організму важко переробляти певні продукти.

Про що саме йдеться, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Wales Online.

Від якого продукту краще відмовитися після 40 років?

Експерт у галузі охорони здоров’я припустив, що відмова від біфштексу, коли вам виповниться сорок, може бути корисною для підтримки нормального рівня холестерину та запобігання підвищенню артеріального тиску.

Нещодавнє дослідження Стенфордського університету в США показує, що наша здатність переробляти такі продукти, як стейк, різко падає після 40 років, що потенційно може призвести до підвищення рівня холестерину.

"Коли організм не справляється з холестерином, він осідає вздовж стінок артерій і закупорює їх. Це посилює навантаження на серце, і тому підвищується артеріальний тиск", - кажуть вчені.

Щоб зменшити ці ризики, вчені рекомендують зменшити споживання насичених жирів, хлібобулочних виробів і смажених страв після досягнення 40 років. Тим, хто не бажає повністю виключати стейк зі свого раціону, Гарвардська медична школа рекомендує вживати менші порції, близько 85 грамів і вибирати пісніші шматки, наприклад, стейки з філе.

Крім того, білки з меншим вмістом насичених жирів, наприклад, курка без шкіри, набагато корисніше для організму.

Дослідники Стенфордського університету виявили дві важливі віхи старіння у людей, помітивши "стрибки" у віці 44 і 60 років, що суперечить уявленню про те, що старіння є поступовим, лінійним процесом.

Вони виявили, що дієта істотно змінюється в сорок років, тоді як досягнення 60 років пов’язане зі зменшенням м’язової маси, що свідчить про зміщення уваги в бік силових тренувань.

 

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