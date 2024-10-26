Названо найкращий сніданок для чоловіків 50+
Чоловікам віком 50+ важливо дотримуватися збалансованого харчування, щоб підтримувати здоров'я серця, кісток, травної системи, а також знижувати ризики хронічних захворювань, таких як діабет, високий тиск і рак.
Що їсти на сніданок чоловікам після 50 років - читайте в матеріалі РБК-Україна (проект Styler).
Сніданок є важливою частиною цього раціону, оскільки він забезпечує організм енергією та необхідними поживними речовинами для початку дня. Ось кілька ключових рекомендацій щодо здорового сніданку для чоловіків 50+:
1. Білки для підтримки м'язів
З віком м'язова маса зменшується, тому важливо отримувати достатньо білків для її підтримки. На сніданок рекомендуються:
- Яйця: багаті білками і вітамінами групи B, особливо холіном, що важливо для здоров'я мозку.
- Грецький йогурт або сир із низьким вмістом жиру: містять кальцій та білки, які допомагають підтримувати здоров'я кісток і м'язів.
- Риба (лосось, тунець): багата на омега-3 жирні кислоти, які підтримують здоров'я серця і зменшують запалення.
2. Цільнозернові продукти для енергії
Вуглеводи мають бути складними, щоб забезпечити тривале виділення енергії та підтримку нормального рівня цукру в крові:
- Вівсянка: джерело клітковини, яка допомагає знизити рівень холестерину і підтримує травлення.
- Цільнозерновий хліб або житній хліб: багатий на клітковину і вітаміни групи B, що важливі для енергетичного обміну.
- Кіноа або гречка: багаті білком і амінокислотами, а також є хорошими джерелами магнію, важливого для серця.
3. Здорові жири для серця
Корисні жири допомагають підтримувати здоров'я серцево-судинної системи та знижують рівень "поганого" холестерину:
- Авокадо: багате мононенасиченими жирами, які допомагають знизити рівень холестерину.
- Горіхи (мигдаль, волоські): містять омега-3 жирні кислоти, вітамін Е і магній.
- Насіння чіа або льону: багаті на омега-3 жирні кислоти і клітковину.
4. Овочі та фрукти для антиоксидантів і вітамінів
Овочі та фрукти є важливим джерелом вітамінів, антиоксидантів і клітковини, що підтримує імунну систему та запобігає запаленням:
- Ягоди (чорниця, малина): багаті антиоксидантами, які допомагають захищати клітини від пошкоджень.
- Банани: джерело калію, що важливо для здоров'я серця і регуляції тиску.
- Шпинат або капуста: містять вітаміни K, A, C, а також магній і залізо, що підтримують здоров'я серця і кісток.
5. Напої
- Зелений чай або трав'яні настої: містять антиоксиданти і допомагають знизити ризик серцевих захворювань.
- Вода з лимоном: сприяє гідратації і є джерелом вітаміну C.
Яйця та авокадо з хлібом - ідеальний сніданок для чоловіків (фото: freepik.com)
Приклад здорового сніданку для чоловіків 50+:
- Омлет з 2 яєць зі шпинатом та томатами.
- Порція вівсянки на воді або молоці з додаванням горіхів, насіння льону і ягід.
- Скибка цільнозернового хліба з авокадо.
- Зелений чай або трав'яний настій.
Такий сніданок забезпечить баланс білків, клітковини, корисних жирів і вітамінів, що сприятиме підтримці здоров'я та енергії протягом дня.
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В матеріалі використані джерела - Health.com, Today.com, Eat this, Not That.
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