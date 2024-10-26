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Названо найкращий сніданок для чоловіків 50+

Субота 26 жовтня 2024 10:46
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Названо найкращий сніданок для чоловіків 50+ Фото: Що їсти на сніданок чоловікам після 50 років (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

Чоловікам віком 50+ важливо дотримуватися збалансованого харчування, щоб підтримувати здоров'я серця, кісток, травної системи, а також знижувати ризики хронічних захворювань, таких як діабет, високий тиск і рак.

Що їсти на сніданок чоловікам після 50 років - читайте в матеріалі РБК-Україна (проект Styler).

Сніданок є важливою частиною цього раціону, оскільки він забезпечує організм енергією та необхідними поживними речовинами для початку дня. Ось кілька ключових рекомендацій щодо здорового сніданку для чоловіків 50+:

1. Білки для підтримки м'язів

З віком м'язова маса зменшується, тому важливо отримувати достатньо білків для її підтримки. На сніданок рекомендуються:

  • Яйця: багаті білками і вітамінами групи B, особливо холіном, що важливо для здоров'я мозку.
  • Грецький йогурт або сир із низьким вмістом жиру: містять кальцій та білки, які допомагають підтримувати здоров'я кісток і м'язів.
  • Риба (лосось, тунець): багата на омега-3 жирні кислоти, які підтримують здоров'я серця і зменшують запалення.

2. Цільнозернові продукти для енергії

Вуглеводи мають бути складними, щоб забезпечити тривале виділення енергії та підтримку нормального рівня цукру в крові:

  • Вівсянка: джерело клітковини, яка допомагає знизити рівень холестерину і підтримує травлення.
  • Цільнозерновий хліб або житній хліб: багатий на клітковину і вітаміни групи B, що важливі для енергетичного обміну.
  • Кіноа або гречка: багаті білком і амінокислотами, а також є хорошими джерелами магнію, важливого для серця.

3. Здорові жири для серця

Корисні жири допомагають підтримувати здоров'я серцево-судинної системи та знижують рівень "поганого" холестерину:

  • Авокадо: багате мононенасиченими жирами, які допомагають знизити рівень холестерину.
  • Горіхи (мигдаль, волоські): містять омега-3 жирні кислоти, вітамін Е і магній.
  • Насіння чіа або льону: багаті на омега-3 жирні кислоти і клітковину.

4. Овочі та фрукти для антиоксидантів і вітамінів

Овочі та фрукти є важливим джерелом вітамінів, антиоксидантів і клітковини, що підтримує імунну систему та запобігає запаленням:

  • Ягоди (чорниця, малина): багаті антиоксидантами, які допомагають захищати клітини від пошкоджень.
  • Банани: джерело калію, що важливо для здоров'я серця і регуляції тиску.
  • Шпинат або капуста: містять вітаміни K, A, C, а також магній і залізо, що підтримують здоров'я серця і кісток.

5. Напої

  • Зелений чай або трав'яні настої: містять антиоксиданти і допомагають знизити ризик серцевих захворювань.
  • Вода з лимоном: сприяє гідратації і є джерелом вітаміну C.

Названо найкращий сніданок для чоловіків 50+Яйця та авокадо з хлібом - ідеальний сніданок для чоловіків (фото: freepik.com)

Приклад здорового сніданку для чоловіків 50+:

  • Омлет з 2 яєць зі шпинатом та томатами.
  • Порція вівсянки на воді або молоці з додаванням горіхів, насіння льону і ягід.
  • Скибка цільнозернового хліба з авокадо.
  • Зелений чай або трав'яний настій.

Такий сніданок забезпечить баланс білків, клітковини, корисних жирів і вітамінів, що сприятиме підтримці здоров'я та енергії протягом дня.

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В матеріалі використані джерела - Health.com, Today.com, Eat this, Not That.

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