От картины Дали до яйца Фаберже: 7 бесценных находок в магазинах секонд-хенда

Иногда в обычных магазинах секонд-хенда можно найти настоящие сокровища. Каждая из этих историй - это пример того, как внимательность и немного удачи могут изменить жизнь покупателя.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на материал издания All That's Interesting рассказывает об уникальных случаях, когда старинные и ценные предметы были найдены там, где их никто не ожидал.

Оригинальная копия Декларации независимости США

В 2006 году Майкл Спаркс, посещая Music City Thrift Shop в Нэшвилле, нашел документ, который он первоначально считал обычным принтом Декларации независимости. Он купил его за 2,48 доллара, а дома решил исследовать находку.

Выяснилось, что это один из 200 экземпляров Декларации, заказанных Джоном Квинси Адамсом в 1820 году. Эксперты подтвердили, что документ датируется 1823 годом и является официальной копией. Начальная цена на аукционе составила 125 000 долларов, но в ходе торгов она выросла до 477 650 долларов.

Как оказалось, документ был пожертвован Стеном Кеффи, который купил его на распродаже в 1996 году и хранил в гараже.

Оригинальная копия Декларации независимости США (фото: Museum of the American Revolution)

Картина Дэвида Боуи

В 2018 году женщина приобрела картину в центре пожертвований на свалке в Онтарио за 4 доллара. Полотно поразило ее яркими красками, а на оборотной стороне были отметки, свидетельствовавшие, что это работа Дэвида Боуи. Картина была частью серии из 47 портретов под названием "Dead Heads", созданных между 1995 и 1997 годами.

Аукционный дом подтвердил подлинность полотна за подписью Боуи и другим признакам. Несмотря на первоначальную отметку в 7000-10000 долларов, картина была продана за 88 000 долларов. Благодаря внимательности и любознательности покупательницы, произведение искусства заняло достойное место среди коллекционеров.

Картина Дэвида Боуи из серии "Dead heads" (фото: Cowley Abbott)

Третье императорское яйцо Фаберже

В 2004 году торговец металлоломом на блошином рынке приобрел золотое яйцо с часами внутри за 13 000 долларов. Он планировал расплавить его, но из-за неудачной попытки продать сохранил в шкафу на восемь лет.

В 2012 году, изучая надписи на часах, мужчина обнаружил, что яйцо принадлежит серии императорских пасхальных яиц Фаберже. Эксперты подтвердили, что это третье императорское яйцо, созданное для жены царя Александра III в 1887 году. Оно было продано частному коллекционеру в 2014 году за примерно 33 миллиона долларов.

Третье императорское яйцо Фаберже (фото: Wartski)

Гравюра Сальвадора Дали

В 2020 году волонтер магазина Hotline Pink в Северной Каролине нашла старинную гравюру, которую передала в местную галерею искусств. Эксперты установили, что это работа Сальвадора Дали по серии иллюстраций к "Божественной комедии" Данте. Гравюра, подписанная самим художником, была продана за 1245 долларов.

История ее появления в магазине остается загадкой, ведь предмет был оставлен анонимно. Благодаря внимательности работников, редкая работа обрела новую жизнь и привлекла внимание художественного сообщества. Это событие подчеркивает, насколько важно ценить уникальные находки.

Работа Сальвадора Дали из серии иллюстраций к "Божественной комедии" Данте (фото: Seaside Art Gallery)

Шахматная фигура XII века

В 1964 году антиквар в Шотландии приобрел фигурку шахматного воина из бивня моржа за 5 фунтов. Фигурка хранилась в ящике более 55 лет, пока семья антиквара не обратилась в Sotheby's. Эксперты определили, что это одна из утраченных шахматных фигурок Льюиса, датируемая XII веком.

На аукционе в 2019 году она была продана за 735 000 фунтов (927 062 долларов). Этот артефакт является важной частью истории, объединяющей средневековую Шотландию и современное искусство.

Шахматная фигура XII века (фото: Sotheby's)

Фотография Билли Кида

В 2010 году Рэнди Гихарро приобрел старинную фотографию на блошином рынке в Калифорнии за 2 доллара. Позже он понял, что на фото запечатлен известный американский преступник Билли Кид вместе с его бандой. Эксперты подтвердили подлинность снимка, датированного 1878 годом.

Оцененная в 5 миллионов долларов, фотография вторая в истории, изображающая Билли Кида. Эта находка стала настоящей сенсацией среди коллекционеров и историков. Она доказывает, что история может быть ближе, чем кажется.

Фотография Билли Кида (фото: Kagin's)

Японская ваза периода Мэйдзи.

Пара нашла керамическую вазу в секонд-хенде в Англии за 3 доллара. На дне вазы они заметили японские надписи и передали предмет в галерею для оценки. Эксперты подтвердили, что это работа мастера Намикава Ясуюки периода Мэйдзи.

Уникальная ваза была продана за 31 500 долларов на аукционе в 2021 году. Благодаря внимательности покупателей, историческая реликвия получила признание и новых владельцев. Эта история напоминает о художественной ценности даже самых маленьких предметов.

Ваза мастера Намикова Ясуюки периода Мэйдзи (фото: Canterbury Auction Galleries)