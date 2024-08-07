Від К-Pop Fest до Макса Барських. Куди варто піти у Києві у серпні

Музика та концерти

GO_A

Коли: 9 серпня

Де: V’YAVA на ВДНГ

Зірка української та міжнародної естради гурт GO_A не потребує зайвих представлень, бо здобув світову популярність після виступу на Євробаченні з хітом "SHUM". В п'ятницю вони будуть виступати на ВДНГ у локації V’YAVA.

Dakh Daughters

Коли: 14 серпня

Де: V’YAVA на ВДНГ

Фантастичне поєднання музики, театру й жіночої харизми - Dakh Daughters підкорили Париж і здобули визнання у всьому світі. Їхні виступи завжди яскраві та емоційні, а The New York Times і Rolling Stone пишуть про них із захопленням.

Ziferblat

Коли: 16 серпня

Де: V’YAVA на ВДНГ

Про молодий український гурт Ziferblat заговорили у 2023 році після випуску дебютного альбому "Перетворення" та перемог на музичних преміях. А вже у 2024-му вони підкорили серця українців своїм виступом на Нацвідборі Євробачення з піснею "Place I Call Home", яка отримала високу оцінку журі та слухачів.

16 серпня хлопці запрошують на незабутній вечір, щоби разом зануритися у світ інтелігентного українського рок-н-ролу.

KADNAY

Коли: 23 серпня

Де: V’YAVA на ВДНГ

Український інді-електро-поп гурт KADNAY у 2012 році створили Дмитро Каднай та Пилип Коляденко. Молоді й талановиті музиканти написали безліч беззаперечних хітів, виступити на багатьох музичних фестивалях, таких як Atlas Weekend та Sziget, а також успішно виступали в національному відборі на Євробачення.



Макс Барських

Коли: 23 серпня

Де: Osocor Residence

Макс Барських вже 15 років задає тренди в музичній індустрії та збирає аншлаги в найбільших залах країни. Вже 23 серпня на відкритій сцені Osocor Residence співак представить ексклюзивну програму, до якої увійдуть хіти попередніх років та пісні з першого україномовного альбому-бестселера "Зорепад".

ЩукаРиба Band

Коли: 30 серпня

Де: V’YAVA на ВДНГ

Фольклорний гурт ЩукаРиба вивчає, збирає та відтворює народнопісенний матеріал, а також майстерно поєднує автентичну музику із сучасними музичними стилями.

Разом із Ярославом Татарченком (Тонка, bunht), Євгеном Пугачовим та Михайлом Бірченком (Hyphen Dash) вони створюють нове, альтернативне звучання фольку та популяризують українську традиційну музику. На серпневому концерті до цієї компанії також доєднаються саксофоніст Тоні Стенько та трубач Олексій Павлечко.

Klavdia Petrivna

Коли: 30-31 серпня

Де: Палац спорту

Таємнича музична сенсація Klavdia Petrivna, що приховує свою особистість під маскою анонімності, вже вибухнула в українському музичному просторі піснею "Барабан", яка зібрала більше мільйона переглядів у інтернеті. Два концерти в останні дні літа пройдуть у 18 годин ввечері.

Стендап та гумор

Імпровізаційне шоу "Королі Крінжа"

Коли: 8 серпня

Де: Підвал культури

Це унікальне комедійне дійство, де найкращі майстри імпровізації подарують вам незабутні враження. Вас розважатимуть засновник "Підпільного Стендапу" Свят Загайкевич, імператор Китаю та каскадер Джекі Чана - Олександр Качура, актор, режисер і прима театру "Чорний Квадрат" В'ячеслав Ніконоров, та Конор МакГрегор українського стендапу Антон Стенюк.

Нравиця!

Коли: 17-18 серпня

Де: ВДНГ

Унікальна дводенна подія, яка поєднає музику, поезію та стендап. Всього у заході візьмуть участь понад 15 музикантів. Програма включає 6 поетичних виступів та 4 стендап-номери. Усі гроші з прибутку підуть на ударні дрони для українських вояків.

Лесь Подерв'янський

Коли: 22 серпня

Де: тераса Д12

Патріарх українського андеграунду Лесь Подерв'янський - справжня легенда та живий класик гумору та сатири. Він виступить з новою програмою на підтримку ЗСУ.

Лесь Подерв'янський (фото: instagram.com/nelespodervjansky)

Цікаві події

Summer Anime & K-pop Fest

Коли: 13 серпня

Де: Міжнародний центр культури і мистецтв

Цей фестиваль мандрує Україною, відвідуючи різні міста, і 13 серпня він прибуде у столицю. На гостей чекає справжня костюмована феєрія косплею та фан-арту на тему аніме та корейської музики. Це незвичайне та незабутне видовище.

Песики Фест 2.0

Коли: 18 серпня

Де: ВДНГ

Песики Фест - наймасштабніший фестиваль для власників собак. Тема фестивалю - "Про свідоме PET-батьківство". Від справжніх експертів (кінологів, грумерів, ветеринарів, зоопсихологів) ви дізнаєтеся багато корисної інформації про правильний догляд, виховання, дресування та спілкування з вашим улюбленцем.

МАТЕРІЯ MATTERS

Коли: весь серпень до 1 вересня

Де: Український дім

Національний центр "Український Дім" презентує виставку "МАТЕРІЯ MATTERS. Український арттекстиль", що демонструє 100-річну історію українського мистецтва від традиційного гобелена до інноваційних текстильних робіт. В експозиції представлено понад 120 художніх творів від близько 60 митців.

Песики Фест (фото: instagram.com/pesfest.kyiv)

Театральні перформанси про вплив війни

"Актори мого переживання"

Коли: 9 серпня

Де: Центр імені Леся Курбаса

Двоактний перформанс досліджує тему очікування та дії в контексті війни. В основі концепції "радикальної повсякденності" Карла Оноре, яка фокусується на важливості уповільнення темпу життя.

Перформанс пропонує глядачам переосмислити роль об'єктів у нашому житті та їхню здатність бути не лише спостерігачами, але й активними учасниками подій.

"Загублений звук забутого місця"

Коли: 28 серпня

Де: Київська мала опера

Мисткиня в процесі роботи з фолькльором віднайшла запис колядки "Ой дивноє новорождене" з села Єгорівка Волноваського району Донецької області.

Аудіозаписи є прямим доказом української культури Донеччини, а дія на сцені полягатиме в імітації колядницької ходи.

Тереза Яковина виступає з перфомансом (фото: Proto produkciia)