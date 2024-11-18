Від геніальності до провалу. 7 гаджетів Apple, які розчарували нас найбільше

Кнопка живлення Mac mini

Розташування кнопки живлення Mac mini викликало подив, оскільки вона знаходиться ззаду і врівень з нижнім краєм комп'ютера. Такий вибір дизайну ускладнює пошук кнопки, особливо в конфігураціях, де пристрій знаходиться серед кабелів або в обмеженому просторі.

Деякі користувачі зазначають, що хоча гладкий дизайн Mac mini відповідає мінімалістській естетиці Apple, практична зручність використання може постраждати.

Інші припускають, що розташування кнопки може бути менш проблематичним для користувачів, яким рідко доводиться вимикати і вмикати пристрій вручну, оскільки Mac mini часто залишається включеним або виходить зі сплячого режиму.

Кнопка живлення Mac mini (фото: Apple)

Ви не можете заряджати Magic Mouse та використовувати його одночасно

Анонсована разом з M4 iMac, версія 2024 аксесуара Magic Mouse втратила ключову можливість. Єдина зміна - це оновлення порту заряджання до USB-C, але, на жаль, цей порт заряджання як і раніше знаходиться на нижній частині миші.

Справа в тому, що неможливо використовувати Magic Mouse і заряджати його одночасно. Звичайно, Apple каже, що мишу потрібно заряджати тільки один раз на місяць, але якщо вам раптом потрібно зарядити її, коли ви поспішаєте виконати термінову роботу, це не буде великою втіхою. Цієї проблеми можна було легко уникнути, помістивши порт зарядки на передній бік миші.

Magic Mouse (фото: PCMag)

Роз'єм для навушників на iPhone

У 2016 році з випуском iPhone 7 аудіофіли та звичайні користувачі помітили відсутність порту на своїх нових телефонах - роз'єм для навушників зник. Замість роз'єму для навушників Apple анонсувала перші AirPods, розпочавши перехід на бездротове прослуховування.

Безсумнівно, AirPods були дуже зручні для тих, хто міг дозволити собі преміум-продукт, але інші залишилися з громіздким адаптером.

За минулі роки втрата роз'єму принесла кілька переваг - в основному те, що телефони стали тоншими і водонепроникними.

Роз'єм для навушників на iPhone (фото: Mashable)

Touch Bar на MacBook

До минулого року Apple все ще продавала щонайменше один MacBook з Touch Bar, реліктом епохи, коли компанія вирішила, що довгий тонкий сенсорний екран буде краще прийнятий, ніж виділені клавіші керування мультимедіа або повноцінна клавіша Escape.

Ідея була непогана на папері: заміна функціонального ряду на Touch Bar дозволяла користувачам бачити контекстні елементи керування для додатка, в якому вони знаходилися, наприклад, клавіші емодзі при обміні повідомленнями або різні параметри шрифту в текстовому процесорі.

Однак на практиці Touch Bar виявився недостатньо корисним і покладався на підтримку розробників, якої просто не було. Крім того, це зробило управління мультимедіа менш тактильним, що може бути проблемою для кнопок, які більшість людей не дивляться під час натискання.

Можливо, Apple у майбутньому удосконалить Touch Bar і поверне його, але це технологічний тренд, якому решта світу (за винятком Dell, з якоїсь причини) не пішла.

Touch Bar на MacBook (фото: Amazon)

Метелик, який зламався: історія клавіатури Apple

Історія клавіатури-метелика почалася у 2015 році з 12-дюймового MacBook. Ідея полягала в тому, що механізм перемикача клавіатури, що нагадує крила метелика, був досить тонким, щоб звільнити місце для додаткових компонентів або просто зробити ноутбук тоншим. Крім того, клавіші повинні були бути стабільнішими при наборі тексту. Однак на практиці виявилося, що вона настільки мала і тендітна, що могла зламатися при найменшому попаданні пилу чи сміття.

Найгірше, Apple часто не обслуговувала зламану клавішу, а розбирала весь комп'ютер, щоб її полагодити, що було набагато дорожче. А через унікальну конструкцію сторонні ремонтні майстерні часто були не готові допомогти, залишаючи клієнтів без вибору, окрім як покладатися на саму Apple.

Apple перестала використовувати клавіатуру-метелика в 2020 році, але не раніше, ніж продовживши гарантію на неї і виплативши 50 мільйонів доларів у рамках колективного позову.

Клавіатура-метелик (фото: PCMag)

iPod Shuffle без кнопок

У 2009 році Apple вирішила максимально наблизити iPod до жорсткого диска, відмовившись від кнопок. Пристрій не мав кнопок відтворення, а користувачам доводилося слухати музику через певну пару навушників.

Навушники мали ємнісну сенсорну панель, до якої користувачі звикли в міру того, як смартфони ставали все більш розповсюдженими, і були оснащені стандартними елементами управління: один дотик для паузи, подвійний дотик для переходу вперед, потрійний дотик для повернення назад.

На щастя, можна було також торкнутися певних областей поруч із сенсорною панеллю, щоб відрегулювати гучність, але, якщо ви хотіли зробити щось складніше, вам доводилося звертатися до керівництва, або використовувати голосового помічника VoiceOver.

iPod Shuffle (фото: CNET)

Колеса за 700 доларів для Mac Pro

У 2020 році Apple почала продавати колеса за 700 доларів для Mac Pro. Їх повністю металева та гумова конструкція робить їх набагато надійнішими, ніж пластикові колеса, до яких ви могли б звикнути на дешевих комп'ютерних стільцях. Іншими словами, якщо ви виберете більш дешеві колеса, і вони зламаються, коли ви переміщатимете свій Mac Pro, ви можете втратити набагато більше, ніж 700 доларів, якщо він впаде на підлогу.

Як стверджує техноблогер Маркес Браунлі, колеса для Mac Pro настільки дорогі та нішові, що вони ніколи не призначалися для серйозного використання, а скоріше для підтримки розкішного іміджу Apple.

Колеса для Mac Pro (фото: Apple)