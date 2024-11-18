От гениальности к провалу. 7 гаджетов Apple, которые разочаровали нас больше всего

Кнопка питания Mac mini

Расположение кнопки питания Mac mini вызвало недоумение, так как она находится сзади и вровень с нижним краем компьютера. Такой выбор дизайна затрудняет поиск кнопки, особенно в конфигурациях, где устройство находится среди кабелей или в ограниченном пространстве.

Некоторые пользователи отмечают, что, хотя гладкий дизайн Mac mini соответствует минималистской эстетике Apple, практическое удобство использования может пострадать.

Другие предполагают, что расположение кнопки может быть менее проблематичным для пользователей, которым редко приходится вручную выключать и включать устройство, поскольку Mac mini часто остается включенным или выходит из спящего режима.

Кнопка питания Mac mini (фото: Apple)

Вы не можете заряжать Magic Mouse и использовать его одновременно

Анонсированная вместе с M4 iMac, версия 2024 года аксессуара Magic Mouse упустила ключевую возможность. Единственное изменение - это обновление порта зарядки до USB-C, но, к сожалению, этот порт зарядки по-прежнему находится на нижней части мыши.

Дело в том, что невозможно использовать Magic Mouse и заряжать его одновременно. Конечно, Apple говорит, что мышь нужно заряжать только один раз в месяц, но если вам вдруг нужно зарядить ее, когда вы торопитесь выполнить срочную работу, это не будет большим утешением. Этой проблемы можно было легко избежать, поместив порт зарядки на переднюю сторону мыши.

Magic Mouse (фото: PCMag)

Разъем для наушников на iPhone

В 2016 году с выпуском iPhone 7 аудиофилы и обычные пользователи заметили отсутствие порта на своих новых телефонах - разъем для наушников исчез. Вместо разъема для наушников Apple анонсировала первые AirPods, начав переход на беспроводное прослушивание.

Несомненно, AirPods были очень удобны для тех, кто мог позволить себе премиум-продукт, но остальные остались с громоздким адаптером. И хотя Samsung и Google первоначально высмеивали Apple за этот шаг, вскоре они последовали ее примеру.

За прошедшие годы потеря разъема принесла несколько преимуществ - в основном то, что телефоны стали тоньше и водонепроницаемые. Недавний переход Apple на USB-C также несколько упростил подключение более широкого спектра аксессуаров к своим телефонам.

Разъем для наушников на iPhone (фото: Mashable)

Touch Bar на MacBook

До прошлого года Apple все еще продавала как минимум один MacBook с Touch Bar, реликтом эпохи, когда компания решила, что длинный тонкий сенсорный экран будет лучше принят, чем выделенные клавиши управления мультимедиа или полноценная клавиша Escape.

Идея была неплохой на бумаге: замена функционального ряда на Touch Bar позволяла пользователям видеть контекстные элементы управления для приложения, в котором они находились, например, клавиши эмодзи при обмене сообщениями или различные параметры шрифта в текстовом процессоре.

Однако на практике Touch Bar оказался недостаточно полезным и полагался на поддержку разработчиков, которой просто не было. Кроме того, это сделало управление мультимедиа менее тактильным, что может быть проблемой для кнопок, на которые большинство людей не смотрят во время нажатия.

Возможно, Apple в будущем усовершенствует Touch Bar и вернет его, но это технологический тренд, которому остальной мир (за исключением Dell, по какой-то причине) не последовал.

Touch Bar на MacBook (фото: Amazon)

Бабочка, которая сломалась: история клавиатуры Apple

История клавиатуры-бабочки началась в 2015 году с 12-дюймового MacBook. Идея заключалась в том, что механизм переключателя клавиатуры, напоминающий крылья бабочки, был достаточно тонким, чтобы освободить место для дополнительных компонентов или просто сделать ноутбук тоньше. Кроме того, клавиши должны были быть более стабильными при наборе текста. Однако на практике оказалось, что она настолько мала и хрупкая, что могла сломаться при малейшем попадании пыли или мусора.

Хуже того, Apple часто не обслуживала сломанную клавишу, а разбирала весь компьютер, чтобы ее починить, что было гораздо дороже. А из-за уникальной конструкции сторонние ремонтные мастерские часто были не готовы помочь, оставляя клиентов без выбора, кроме как полагаться на саму Apple.

Apple перестала использовать клавиатуру-бабочку в 2020 году, но не раньше, чем продлив гарантию на нее и выплатив 50 миллионов долларов в рамках коллективного иска.

Клавиатура-бабочка (фото: PCMag)

iPod Shuffle без кнопок

В 2009 году Apple решила максимально приблизить iPod к жесткому диску, отказавшись от кнопок. Устройство не имело кнопок воспроизведения, а пользователям приходилось слушать музыку через определенную пару наушников, входящих в комплект.

Наушники имели емкостную сенсорную панель, к которой пользователи привыкли по мере того, как смартфоны становились все более распространенными, и были оснащены стандартными элементами управления: "одно касание для паузы, двойное касание для перехода вперед, тройное касание для возврата назад".

К счастью, можно было также коснуться определенных областей рядом с сенсорной панелью, чтобы отрегулировать громкость, но, если вы хотели сделать что-то более сложное, вам приходилось либо обращаться к руководству, либо использовать голосового помощника VoiceOver.

iPod Shuffle (фото: CNET)

Колеса за 700 долларов для Mac Pro

В 2020 году Apple начала продавать колеса за 700 долларов для Mac Pro. Их полностью металлическая и резиновая конструкция делает их гораздо более надежными, чем пластиковые колесики, к которым вы могли бы привыкнуть на дешевых компьютерных стульях. Другими словами, если вы выберете более дешевые колеса, и они сломаются, когда вы будете перемещать свой Mac Pro, вы можете потерять гораздо больше, чем 700 долларов, если он упадет на пол.

Как утверждает техноблогер Маркес Браунли, колеса для Mac Pro настолько дорогие и нишевые, что они никогда не предназначались для серьезного использования, а скорее для поддержания роскошного имиджа Apple.

Колеса для Mac Pro (фото: Apple)