От элегантных цветов до глянцевых деталей: главные тренды маникюра на 2025 год

Маникюр в 2025 году обещает быть креативным, смелым и многообразным. Нейл-мастера предлагают множество трендов, которые позволят выразить свою индивидуальность и обновить привычный стиль.

РБК-Украина (проект Styler) сделало для вас подборку с трендовыми оттенками и дизайнами на 2025 год.

Дизайн "кошачий глаз"

Маникюр с эффектом "кошачий глаз" - это стильный и уникальный способ украсить ногти с использованием специального гель-лака, который создает эффект глубокого мерцания, напоминающего кошачий глаз.

Этот эффект достигается благодаря магнитным частицам, которые входят в состав лака. Когда магнит прикладывается к слою лака, он выстраивает частицы в красивую линию, создавая визуальный эффект "глаза", который может быть зеленым, золотым, фиолетовым или с другими цветами, в зависимости от выбранного оттенка.

Дизайн "кошачий глаз" (фото: instagram.com/betina_goldstein, instagram.com/nailartbyqueenie)

Шоколадные оттенки

Шоколадные оттенки в маникюре стали одним из ярких трендов 2025 года. Например, выбирайте цвет "темный шоколад" - это глубокий, почти черный оттенок, который напоминает о роскошном темном шоколаде. Он идеально подходит для вечерних выходов и зимних месяцев, создавая шикарный и серьезный вид.

Или же можно отдать предпочтение более светлому оттенку "молочный шоколад". Он выглядит очень нежно и уютно. Молочный шоколад будет популярен в повседневных маникюрах и гармонично смотрится в сочетании с пастельными или золотыми акцентами.

Маникюр в коричневых оттенках (фото: instagram.com/paintedbyjools)

Украшения на ногтях

Минималистичные дизайны с небольшими, но эффектными акцентами, такими как маленькие золотые точки, линии или кристаллы, на пике популярности в 2025 году. Это может быть элегантный маникюр с аккуратными линиями или однотонным покрытием, но с интересным украшением на одном из ногтей.

Трехмерные украшения - это новые вершины креативности в маникюре. В 2025 году можно ожидать тренд на объемные элементы: такие как маленькие цветы, лепестки или геометрические формы, выполненные с помощью акрила или геля. 3D-украшения могут быть как яркими и выразительными, так и минималистичными и изысканными.

Маникюр с украшениями (фото: instagram.com/iramshelton, instagram.com/nailartbyqueenie)

Яркие оттенки

В 2024 году в нейл-арте доминировали нейтральные розовые, молочно-белые и мягкие бежевые тона, но в 2025-м на пике популярности будут яркие, неоновые оттенки. Кислотно-зеленый, ярко-розовый, флуоресцентный оранжевый и неоново-синий придадут маникюру современный и дерзкий вид. Они идеально подходят для летнего маникюра или вечерних выходов, особенно если дополняются глиттером или матовым финишем.

Мятный - это свежий и холодный оттенок зеленого, который будет актуален в 2025 году. Он идеально подойдет для весеннего маникюра, особенно если добавить в дизайн элементы из металла или жемчужные акценты.

Яркие оттенки на 2025 год (фото: instagram.com/paintedbyjools)