Від "дівчинки-вовчиці" до впевненої жінки: історія незвичайної рекордсменки книги Гіннеса

Жителька Бангкока у 11 років стала рекордсменкою Книги рекордів Гіннеса і стала місцевою знаменитістю. У дитинстві її дражнили "дівчинкою-вовком" та "мавпячим обличчям", але популярність зробила для неї тільки добро - з нею хотіли дружити усі, бо це стало почесно.

У Супатри рідкісний синдром, який передається спадково - синдром Амбраса. Він відомий ще з часів середньовіччя й у сучасному світі існує 50 людей з цим синдромом. У середньовіччі таких людей вважали перевертнями й фактично хвороба знищувала їхнє життя. Але з часом вчені довели, що синдром Амбраса - це проблема на генетичному рівні.

У школі Супатру дражнили (Facebook/Supatra Sasuphan)

З дитинства Супатри лікарі безрезультатно намагалися боротися з волоссям на обличчі й навіть використовували лазер. Але волосся знову відростало - таке саме густе, як і раніше. Батьки навчилися робити спеціальні стрижки, щоб волосся не закривало очі, ніс та рот.

Дівчинка казала, що вона не відчуває себе особливою і те, що вона волохата - робить її особливою. Супатра звикла до своєї зовнішності, в неї багато друзів і вона сподівається, що лікарі колись знайдуть спосіб вилікувати її "волохатість".

Батьки завжди пишалися Супатрою (Facebook/Supatra Sasuphan)

Її часто запрошували у різні документальні фільми та телепередачі. А у 17 років життя Супатри кардинально змінилося - вона зустріла хлопця, який підкорив її серце і кохання було взаємним.

Разом з ним вона пройшла ще одну спробу позбавитися волосся на обличчі, але й вона була безрезультатна. Попри це пара вирішила одружитися.

Супатра зустріла своє кохання (Facebook/Supatra Sasuphan)

Зараз Супатрі 24 роки й щоденна епіляція обличчя - її вірний супутник. Вона каже, що вже змирилася з тим, що її синдром невиліковний, хоч і не втрачає надію.

"Я вже звикла до цього стану. Я не відчуваю волосся, бо воно завжди було зі мною. Іноді, коли воно сильно відростає, стає важко бачити. Але я знайшла спосіб, як з ними справлятися", - каже Супатра.