Українка потрапила у Книгу рекордів Гіннеса: дивіться, чим вона особлива

35-річна Алія Насирова потрапила у Книгу рекордів Гіннеса, як власниця найдовшого волосся. Зріст жінки - 165 см, а довжина її волосся - 257,33 см.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію Книги рекордів Гіннеса.

Що відомо про рекордсменку

Алія родом з України. Раніше жінка жила у Євпаторії, потім у Києві, а зараз - у Братиславі (Словаччина). Там вона працює моделлю, художницею і займається створенням графічних ілюстрацій.

Рекордсменка зізнається, що ніколи не стриглася коротко і сподівається, що її досягнення можуть надихнути людей насолоджуватися природною красою та заохотити відрощувати своє волосся.

За словами Алії, її надихнули мати та бабуся, які мали дуже довге волосся, а також казкова героїня Рапунцель, з якою її часто порівнюють.

У своїх соцмережах Алія часто ділиться ефектними фото, на яких добре видно довжину її волосся.

У чому секрет довгого і красивого волосся рекордсменки

Алія миє волосся раз на тиждень. На цей процес вона витрачає майже 30 хвилин, а для нанесення маски для волосся потрібно ще дві години. Жінка сушить волосся природним шляхом, а це може тривати до 24 годин.

"Я розчісую волосся лише тоді, коли воно сухе, і це займає близько години після миття та приблизно 30 хвилин в інші дні. Я дотримуюся кількох простих правил, щоб зберегти здоров’я свого волосся", - каже Алія.

Вона зазначає, що регулярно підстригає посічені кінчики, а ще дотримується здорового раціону і не вживає алкоголю.

"Я приймаю вітаміни та роблю масаж шкіри голови, іноді відпочиваю на морі чи біля океану, щоб просочити волосся всіма природними мінералами", - говорить рекордсменка.

Алія Насирова (фото: instagram.com/aliia_more)

"Я не фарбую волосся, користуюся тільки натуральними продуктами і дуже рідко користуюся хною, наношу на волосся натуральні маски та олії, в основному готую їх сама, ніколи не розчісую мокре волосся і не користуюся феном", - говорить Алія.

Також жінка зізнається, що переважно волосся сплітає у пучок, лише зрідка його розпускає.

Алія Насирова (фото: Книга рекордів Гіннеса)