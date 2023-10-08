Від дерев'яних HIMARS до титанового антистресу. Найкрутіші українські стартапи на Kickstarter 2023

Підставка для ніг FootRester

FootRester - підставка для ніг, створена для полегшення дискомфорту та покращення правильної постави під час тривалих періодів сидіння за комп'ютером. Вона поєднує в собі підніжку, масажер та підставку.

Виготовляють FootRester з бамбукового дерева. Вбудовані в нього масажні ролики та подушка з піни з пам'яттю роблять приємний масаж стопи, який ефективно знімає напругу та біль у спині, сприяють релаксації та загальному покращенню самопочуття. Легке регулювання висоти допомагає знайти ідеальне положення для кожного.

Компанію VILNO, що створила цю підставку, заснували українці - брати Данило та Назар Ожго, які мешкають в Німеччині.

Під час зборів на платформі Kickstarter команді вдалось залучити 168 978 доларів проти 5 000 запланованих.

Скріншот (kickstarter.com)

Так працює FootRester (відео: VILNO)

Інтерактивний дерев'яний комплект M142 HIMARS

M142 HIMARS - унікальний інтерактивний дерев'яний конструктор, який може стріляти різними типами ракет (складається із понад 580 деталей).

Кожен представлений комплект має QR-код, який можна просканувати, щоб отримати доступ до ексклюзивного інтерв'ю з оператором HIMARS. Це дозволить дізнатися про детальну історію системи озброєння, її технічні характеристики та як її використовували.

Засновники проекту Wooden Army - Філіпп Юханов та Дмитро Романовський зі Львова.

Під час зборів на платформі Kickstarter команді вдалось залучити 93 656 доларів проти 10 000 запланованих.

Скріншот (kickstarter.com)

Чому варто звернути увагу на саме цей конструктор (відео: Smart Solutions)

Годинники від українських дизайнерів REAL TIME

REAL TIME - сучасний годинник з мінімалістичним дизайном на основі дискової системи часу.

На звороті годинника - назви та координати заповідників нічного неба по всьому світу, а також зіркова карта, дата та час щорічного метеоритного дощу.

Він був розроблений датським дизайнером українського походження Олексієм Іскосом і талановитою командою дизайнерів і годинникарів з України.

Засновниками концепт-стору ZAVOD, що виробляє та продає REAL TIME, є Андрій Кравчук та Ольга Кучмєєва.

Під час зборів на платформі Kickstarter команді вдалось залучити 73 992 доларів проти 5 000 запланованих.

Скріншот (kickstarter.com)

Що потрібно знати про цей унікальний годинник (відео: ZAVOD)

Туристичні черевики MARS

MARS - професійні туристичні водонепроникні черевики для хайкінгу, розроблені на базі армійського взуття. Їх виробляють з використанням інноваційних стійких матеріалів і деталей з прогумованої шкіри у двох кольорах - sand та forest.

Український бренд взуття MARSALA був заснований у 2015 році фотографкою та режисеркою Марією Маслій. Після 24 лютого 2022 року бренд переїхав з розбомбленого Харкова до безпечного місця на кордоні з Польщею та переорієнтувався на військове взуття.

Зараз на фабриці працює колектив із 50 внутрішньо переміщених осіб, тож бренд оголосив збір на Kickstarter, щоб витримати кризу та зберегти робочі місця.

Під час зборів на платформі Kickstarter команді вдалось залучити 41 170 євро проти 10 000 запланованих.

Скріншот (kickstarter.com)

Комфортне взуття від українського виробника (відео: Best Crowdfunding Projects)

Мапа-трансформер "Дрейф континентів"

"Дрейф континентів" - конструктор-трансформер середньої складності, що складається зі 131 елемента.

Його ідея полягає в тому, щоб замінюючи деталі відтворити три етапи трансформації континентів - від стародавньої Пангеї (250 млн років тому), до Гондвани та Лавразії (150 млн років) і, врешті-решт, до сучасних континентів.

Засновники проекту Amazing map - Анна та Дмитро Співаки.

Під час зборів на платформі Kickstarter команді вдалось залучити 24 156 доларів проти 3 000 запланованих.

Скріншот (kickstarter.com)

Конструктор дозволяє буквально "подорожувати" світами (відео: Best Crowdfunding Projects)

Титановий клікер-антистрес Meta Clicker

Meta Clicker - ретельно вирізана сучасна титанова антистрес-іграшка з точними формами й кутами.

Кожна базова пластина Meta Clicker має гравіювання, що позначає матеріал продукту та дизайнерське рішення. Один із доступних варіантів - антистрес в кольорах українського прапора.

Meta Clicker презентувала команда українських стартаперів Ti Titanium (Алекс Горгонтій та Андрій Проценко).

Під час зборів на платформі Kickstarter команді вдалось залучити 14 765 євро проти запланованої 1 000.

Скріншот (kickstarter.com)

Що можна робити з Meta Clicker (відео: Alex Gorgontiy)