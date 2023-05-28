Від чого залежить стать дитини і чи можна її "спланувати": правда від гінеколога

Від чого залежить стать дитини

Лікарка нагадала, що хоча у "виробництві" дітей беруть участь обидва, але саме за стать дитини відповідають лише чоловіки.

Річ у тім, що у жінки набір хромосом ХХ, а у чоловіка ХY. Дитина отримує половину хромосом від мами та половину від тата. Яйцеклітина має тільки Х-хромосому, а сперматозоїди бувають або з Х-хромосомою, або з Y-хромосомою.



"Стать дитини залежить саме від типу хромосоми, який вона "отримує" від батька. Якщо в яйцеклітину "прийде" сперматозоїд із Х-хромосомою - народиться дочка, а якщо із хромосомою Y - то син", - пояснила гінеколог.

Чи можна спланувати хлопчика чи дівчинку

"Те, в якій позі відбувається статевий акт, якої дієти дотримуються чоловік та жінка, китайські календарі тощо не впливає на те, який із сперматозоїдів буде "переможцем", - наголосила лікарка.

Проте, за словами експертки, існує метод (хоч і сумнівний) планування статі дитини, заснований на овуляції, який ще називають "Метод Шеттлза".

У 1960-х роках американський біолог Ландрум Бревер Шеттлз виявив, що "жіноча" та "чоловіча" сперма має різні характеристики.

Так, чоловіча сперма менша, плаває швидше та має коротший термін життя, ніж жіноча сперма. Він вважав, що якщо пара займається сексом приблизно під час овуляції, Y-сперма з більшою ймовірністю досягне яйцеклітини раніше X-сперми. Тоді у пари буде хлопчик після запліднення.

Жіночі сперматозоїди виявилися повільнішими, міцнішими і живуть довше, ніж чоловічі, тому заняття коханням раніше у "вікні фертильності" означало, що вони доживуть до моменту, коли яйцеклітина буде готова. Тоді ви завагітнієте дівчинкою.

Юлія Ніколова роз'яснила, що згідно з цією теорією, зачаття "для дівчинки" потрібно планувати за 3-4 дні до передбачуваної овуляції, а для хлопчика за день або в день самої овуляції.

Хоча це цікава теорія, дослідження, проведені з того часу, довели, що час запліднення насправді не впливає на стать дитини.

Інші відомі теорії, як "замовити" стать дитини

Поза під час зачаття

Той самий біолог Ландрум Бревер Шеттлз припускав, що сексуальна поза під час оргазму батька може допомогти шансам завагітніти хлопчиком чи дівчинкою.

Глибоке проникнення, наприклад, у позі "доггі-стайл", означає, що чоловічі сперматозоїди, які можуть плавати швидше, починають свою гонку ближче до шийки матки та з більшою ймовірністю першими досягнуть яйцеклітини. І це приведе до народження хлопчика.

Щоб спробувати зачати дівчинку, Шеттлз запропонував уникати глибокого проникнення, віддаючи перевагу місіонерській позі.

Це цікава теорія, але вона так і не знайшла підтвердження.

Вживання певної їжі

Цервікальний слиз найбільш сприятливий для сперми під час овуляції, коли він більш лужний. Перед овуляцією слиз є більш кислим, що не є дуже добре для сперматозоїдів, і лише найсильніші можуть вижити.

Той же Шеттлз припустив, що підвищення кислотності піхви означає, що жіноча сперма має більше шансів вижити і зачати дівчинку. Більш лужне середовище краще для швидшої чоловічої сперми та зачаття хлопчика.

Хоча ви можете спробувати різні продукти, щоб вплинути на рН піхви, але доказів того, що це працює, насправді не знайшлося.