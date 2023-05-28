От чего зависит пол ребенка и можно ли его "спланировать": правда от гинеколога

От чего зависит пол ребенка

Врач напомнила, что хотя в "производстве" детей принимают участие оба, но именно за пол ребенка отвечают только мужчины.

Дело в том, что у женщины набор хромосом ХХ, а у мужчины ХY. Ребенок получает половину хромосом от мамы и половину от папы. Яйцеклетка имеет только Х-хромосому, а сперматозоиды бывают либо с Х-хромосомой, либо с Y-хромосомой.



"Пол ребенка зависит именно от типа хромосомы, который он "получает" от отца. Если в яйцеклетку "придет" сперматозоид с Х-хромосомой - родится дочь, а если с хромосомой Y - то сын", - объяснила гинеколог.

Можно ли спланировать мальчика или девочку

"То, в какой позе происходит половой акт, какой диеты придерживаются мужчина и женщина, китайские календари и тому подобное не влияет на то, какой из сперматозоидов будет "победителем", - подчеркнула врач.

Однако, по словам эксперта, существует метод (хотя и сомнительный) планирования пола ребенка, основанный на овуляции, который еще называют "Метод Шеттлза".

В 1960-х годах американский биолог Ландрум Бревер Шеттлз обнаружил, что "женская" и "мужская" сперма имеет разные характеристики.

Так, мужская сперма меньше, плавает быстрее и имеет более короткий срок жизни, чем женская сперма. Он считал, что если пара занимается сексом примерно во время овуляции, Y-сперма с большей вероятностью достигнет яйцеклетки раньше X-спермы. Тогда у пары будет мальчик после оплодотворения.

Женские сперматозоиды - медленнее, крепче и живут дольше мужских, поэтому занятие любовью раньше в "окне фертильности" означало, что они доживут до момента, когда яйцеклетка будет готова. Тогда вы забеременеете девочкой.

Юлия Николова разъяснила, что согласно этой теории зачатие "для девочки" нужно планировать за 3-4 дня до предполагаемой овуляции, а для мальчика за день или в день самой овуляции.

Хотя это интересная теория, исследования, проведенные с тех пор, доказали, что время оплодотворения на самом деле не влияет на пол ребенка.

Другие известные теории, как "заказать" пол ребенка

Поза во время зачатия

Тот же биолог Ландрум Бревер Шеттлз предполагал, что сексуальная поза во время оргазма отца может помочь шансам забеременеть мальчиком или девочкой.

Глубокое проникновение, например, в позе "догги-стайл" означает, что мужские сперматозоиды, которые могут плавать быстрее, начинают свою гонку ближе к шейке матки и с большей вероятностью первыми достигнут яйцеклетки. И это приведет к рождению мальчика.

Чтобы попытаться зачать девочку, Шеттлз предложил избегать глубокого проникновения, предпочитая миссионерскую позу.

Это любопытная теория, но она так и не нашла подтверждения.

Употребление определенной пищи

Цервикальная слизь наиболее благоприятна для спермы во время овуляции, когда она более щелочна. Перед овуляцией слизь более кислая, что не очень хорошо для сперматозоидов, и только самые сильные могут выжить.

Тот же Шетлз предположил, что повышение кислотности влагалища означает, что женская сперма имеет больше шансов выжить и зачать девочку. Более щелочная среда лучше для более быстрой мужской спермы и зачатия мальчика.

Хотя вы можете попробовать разные продукты, чтобы повлиять на рН влагалища, но доказательств того, что это работает, на самом деле не нашлось.