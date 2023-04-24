Від чого людині варто відмовитися, щоб залучити щастя до свого життя

Переживання щодо чужої думки. Надмірне занепокоєння на тему "а що скажуть люди" або через те, що думатимуть про вашу зовнішність, вчинки та життя абсолютно чужі люди - просто непотрібна витрата енергії. Ви не зможете подобатися абсолютно всім і не варто перейматися тим, що про вас думають інші.

Спроби догодити всім довкола. Завжди знайдеться хтось, хто буде невдоволений вашими діями. Будьте сьогодні завжди трохи кращою версією самого себе вчора, і ви притягуватимете тих, хто має бути у вашому житті.

Плітки. Ті, хто люблять попліткувати з вами про когось іншого, плетуть такі ж дурниці та гидоти про вас, за вашою спиною. А вірити у чутки дуже небезпечно, особливо якщо ви підтвердити інформацію не зможете.

Переживання. Ми неймовірно багато часу та енергії витрачаємо на переживання про те, що вже сталося. Або тільки ще має статися. Навчіться відпускати минуле та довіряти своєму майбутньому. Тим більше, що найчастіше ми переживаємо про те, що від нас не залежить.

Невпевненість. Нам здається, коли ми сприймаємо себе серйозно, так роблять усе довкола. Але це не так. Будьте собою, завжди та скрізь. Перестаньте сумніватися у власних силах, тим більше, що людям довкола найчастіше зовсім не до того.

Звичка брати все близько до серця. Більшість людей на цій планеті надто зосереджені на власному житті та часу стежити за тим, чим ви займаєтеся, у них просто немає. Найчастіше реакція людей ніяк не пов'язана з вами – це проблеми всередині іншої людини. Тому відпускайте і рухайтеся далі власною траєкторією.

Минуле. Усім завдавали біль, у багатьох були неідеальні батьки, складна юність, невдачі в особистому житті, втрати та невдачі. У кожного своє персональне пекло та проблеми. Будь-який досвід чогось вчить чи робить вас сильнішими, тому навчитеся залишати минуле в минулому.

Витрати на речі, які вам непотрібні. Просте життя дає більше простору. А надмірні витрати та заповнення всього вільного простору в будинку та шафах лише все ускладнює. Не займайтеся накопиченням того, без чого можете прожити.

Гнів. Злість та негативні емоції пропалюють дірки в руках людини, яка за них тримається. Позбудьтеся гніву раз і назавжди.

Контроль. Контролювання всього навколо – це ілюзія, оскільки ми живемо у дуже нестабільному світі. Навчіться приймати зміни та все нове, інакше жорсткість ваших поглядів на життя забиратимуть у вас сили, молодість та енергію.