Користь від сміху просто неймовірна! Скільки треба сміятися на день, щоб зміцнити здоров'я

Користь від здорового сміху здоров'ю людини величезна. Вчені стверджують, що сміх може полегшити біль, принести щастя, позбавити тривоги, допомагає розслабитися і навіть підвищує імунітет. Він сприятливо впливає на психічне та фізичне здоров'я та значно покращує настрій.

Чим корисний сміх та скільки потрібно сміятися щодня, щоб отримати оздоровчий ефект, розповіли вчені у статті на HelpGuide.

Користь сміху для людини

За словами вчених, сміх – сильні ліки. Він зближує людей, викликає здорові фізичні та емоційні зміни в тілі, зміцнює імунну систему, підвищує настрій, зменшує біль, захищає від руйнівної дії стресу.

Гумор надає сил у важких ситуаціях, повертає розум і тіло в рівновагу, вселяє надію, пов'язує з іншими людьми, допомагає заземлитися, залишатися пильними та зосередженими. А ще він допомагає звільнити гнів і швидше пробачити.

Під час активного сміху відбувається своєрідна дихальна гімнастика, оскільки задіяні діафрагма та м'язи тіла – не менше 80. Це покращує кровообіг та відтік лімфи, активізується парасимпатична нервова система.

Сміх розслабляє тіло. Хороший сміх від душі, знімає напругу та стрес, залишаючи м'язи розслабленими терміном до 45 хвилин.

Зміцнює імунітет. Він знижує рівень гормонів стресу і збільшує кількість імунних клітин та антитіл, що борються з інфекціями й це підвищує опірність хвороб.

Захищає серце. Покращує функцію кровоносних судин та збільшує кровотік, що допомагає захистити від серцевого нападу та інших серцево-судинних захворювань.

Знижує відчуття гніву. Сміх здатний швидко розсіяти гнів та загасити конфлікти. Це дозволяє уникнути конфронтації, позбутися гіркоти та образи.

Нормалізує гормональну систему. Сміх знижує рівень гормону стресу кортизолу та підвищує рівень гормону щастя – ендорфіну, природних хімічних речовин, які відповідають за гарне самопочуття. Ендорфіни сприяють загальному відчуттю добробуту та можуть тимчасово полегшити біль.

Допомагає жити довше. Люди із сильним почуттям гумору пережили тих, хто сміється вкрай рідко.

Допомагає залишатися психічно здоровим. Сміх змушує почуватися добре і цей позитивний стан залишається надовго після того, як сміх вщухає. Гумор допомагає зберігати позитивний та оптимістичний настрій у важких ситуаціях, розчаруваннях та втратах.

Робить сильніше. Сміх не просто дає перепочинок від болю, він дає сили та мужність, щоб знайти нові джерела сенсу та надії.

Зближує з іншими людьми. Сміх здатний подолати бар'єри та зблизити навіть із незнайомою людиною. Наприклад, ви разом із сусідами з транспорту смієтеся із забавного песика і це вас зближує.

Скільки потрібно сміятися для здоров'я

Вчені з Медичного центру Університету Вандербілта провели цікавий експеримент - вони вивчали скільки енергії потрібно людині на сміх.

З'ясувалося, що в учасників експерименту під час сміху згоряло на 20% більше калорій, ніж у стані спокою. При цьому чоловіки сміялися більше, ніж жінки.

Якщо людина сміятиметься не менше 15 хвилин на день, то вона витратить 40-50 калорій. Якщо сміятися від душі щодня, можна схуднути за рік на 2 кг.

Загалом вчені рекомендують сміятися щодня порціями – по 10-15 хвилин не менше 3-4 разів на добу – це допомагає відновити здоров'я та благотворно впливає на нервову систему та психіку.

Як сміятися більше

Будьте спонтанними. Гумор і сміх розслаблює, очищує ваші думки та голову від нескінченних обдумувань проблем.

Відпустіть оборону та заборони. Сміх допомагає забути образу, засудження, критику та сумніви. Він допомагає вам впоратися зі страхами та стресом.

Будьте щирими. Завдяки сміху ви зможете висловити почуття та емоції, які заховані глибоко всередині.

Посміхайтеся частіше. Тренуйте посмішку - застосовуйте її, щоб привітатися з іншими людьми, посміхайтеся зовні при погляді на щось смішне. Посміхайтеся, коли дякуємо, оплачуєте покупки, спілкуєтеся з людьми.

Проводьте час із веселими людьми. Спілкуйтеся з тими, хто часто посміхається та має чудове почуття гумору. Відвідуйте компанії, де люблять грати у смішні ігри чи розповідати смішні історії.

Дивіться смішні фільми, ролики, телешоу чи пости у соціальних мережах. Завітайте до комедійного клубу, прочитайте смішну книгу, пограйте з дітьми або домашніми тваринами – вони теж сприяють виробленню посмішки та сміху.