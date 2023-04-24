От чего человеку стоит отказаться, чтобы привлечь счастье в свою жизнь

Переживания по поводу чужого мнения. Чрезмерное беспокойство на тему "а что скажут люди" или из-за того, что будут думать о вашей внешности, поступках и жизни абсолютно чужие люди - просто ненужная трата энергии. Вы не сможете нравиться абсолютно всем и не стоит переживать о том, что о вас думают другие.

Попытки угодить всем вокруг. Всегда найдется кто-то, кто будет недоволен вашими действиями. Будьте сегодня всегда чуть лучшей версией самого себя вчера, и вы будете притягивать тех, кто должен быть в вашей жизни.

Сплетни. Те, кто любят посплетничать с вами о ком-то другом, плетут такие же глупости и гадости о вас, за вашей спиной. А верить в слухи очень опасно, особенно, если вы подтвердить информацию не сможете.

Переживания. Мы невероятно много времени и энергии тратим на переживания о том, что уже произошло. Или только еще должно произойти. Научитесь отпускать прошлое и доверять своему будущему. Тем более, что чаще всего мы переживаем о том, что от нас не зависит.

Неуверенность. Нам кажется, когда мы воспринимаем себя серьезно, так поступают все вокруг. Но это не так. Будьте собой, всегда и везде. Перестаньте сомневаться в собственных силах, тем более, что людям вокруг чаще всего совершенно не до того.

Привычка принимать все близко к сердцу. Большинство людей на этой планете слишком сосредоточены на собственной жизни и времени следить за тем, чем занимаетесь вы, у них просто нет. Чаще всего реакция людей никак не связана с вами - это проблемы внутри другого человека. Поэтому отпускайте и двигайтесь дальше по собственной траектории.

Прошлое. Всем причиняли боль, у многих были неидеальные родители, сложная юность, неудачи в личной жизни, потери и неудачи. У каждого свой персональный ад и проблемы. Любой опыт чему-то учит или делает вас сильнее, поэтому научитесь оставлять прошлое в прошлом.

Траты на вещи, которые вам не нужны. Простая жизнь дает больше пространства. А чрезмерные траты и заполнение всего свободного пространства в доме и шкафах только все усложняет. Не занимайтесь накопительством того, без чего можете прожить.

Гнев. Злость и негативные эмоции прожигают дыры в руках человека, которая за них держится. Избавьтесь от гнева раз и навсегда.

Контроль. Контролирование всего вокруг - это иллюзия, так как мы живем в очень нестабильном мире. Научитесь принимать изменения и все новое, иначе жесткость ваших взглядов на жизнь будут отнимать у вас силы, молодость и энергию.