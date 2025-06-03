Від бюджетних до преміум. 12 найкращих 50-дюймових телевізорів 2025 року

У 2025 році ринок 50-дюймових телевізорів пропонує широкий вибір моделей на будь-який смак і бюджет. Сучасні технології, поліпшена якість зображення та різноманітність платформ роблять вибір особливо цікавим.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про 12 гідних 50-дюймових телевізорів на будь-який бюджет.

Xiaomi TV A 50 2025

Вартість: від 14 999 гривень

Xiaomi TV A 50 2025 - це оптимальний вибір для тих, хто шукає доступний телевізор з якісним 4K-екраном і підтримкою HDR10.

Пристрій оснащений системою Google TV, що забезпечує зручний доступ до популярних додатків і стрімінгових сервісів. Звук тут підтримується технологіями DTS Virtual:X і Dolby Audio, що помітно покращує якість звучання.

Xiaomi TV A 50 2025

Samsung UE50DU8500UX

Вартість: від 22 999 гривень

Samsung UE50DU8500UX - сучасний 50-дюймовий телевізор з якісною матрицею VA і технологією Dynamic Crystal Color. Телевізор працює на базі операційної системи Tizen, яка пропонує зручний інтерфейс і широкий вибір додатків.

Цей варіант ідеально підходить для перегляду фільмів і серіалів завдяки насиченій передачі кольору.

Samsung UE50DU8500UX

Hisense 50U6NQ

Вартість: 23 999 гривень

Модель Hisense 50U6NQ пропонує передові технології відображення, включно з Mini-LED підсвічуванням і підтримкою розширеного динамічного діапазону. Система VIDAA U6.0 забезпечує швидкий доступ до популярних додатків і сервісів.

Підтримка технологій Quantum Dot і Dolby Vision гарантує яскраве та насичене зображення. Ігровий режим Game Mode Plus і можливість голосового керування роблять використання телевізора зручним і сучасним.

Hisense 50U6NQ

LG 55NANO90A6B

Вартість: від 23 999 гривень

LG 55NANO90A6B - 55-дюймовий телевізор з NanoCell і потужним AI-процесором для оптимізації зображення в реальному часі. Пристрій підтримує сучасні формати HDR і працює на платформі webOS.

Телевізор забезпечує насичені кольори та високий рівень деталізації, підходячи для найвимогливіших користувачів.

LG 55NANO90A6B

LG 50NANO81A6A

Вартість: 23 999 гривень

LG 50NANO81A6A - 4K NanoCell телевізор з AI-процесором і підтримкою HDR10. Пристрій забезпечує реалістичні кольори та чітке зображення завдяки сучасним технологіям обробки. Працює на платформі webOS, що робить управління інтуїтивним і зручним.

LG 50NANO81A6A

Panasonic TX-50MX700E

Вартість: 24 999 гривень

Panasonic TX-50MX700E - представник середньої цінової категорії з підтримкою Dolby Vision і HDR10, що забезпечує глибоку контрастність і яскраві кольори. Телевізор працює на платформі Google TV з доступом до широкого спектру сервісів і додатків.

Завдяки якісній матриці 4K LED користувач отримує чітке та деталізоване зображення.

Panasonic TX-50MX700E

LG 50QNED80T6A

Вартість: 29 999 гривень

LG 50QNED80T6A - телевізор із технологією QNED, яка об'єднує Quantum Dot і NanoCell для створення яскравих і насичених кольорів. Оснащений сучасною платформою webOS, що забезпечує швидкий доступ до контенту і зручне управління.

Модель відмінно підійде любителям фільмів та ігор завдяки високій частоті оновлення і низькій затримці сигналу.

LG 50QNED80T6A

TCL 50MQLED80

Вартість: 29 999 гривень

TCL 50MQLED80 - 50-дюймовий Mini LED + QLED телевізор з підтримкою Dolby Vision і Dolby Atmos. Модель працює на платформі Google TV і оснащена звуковою системою ONKYO, що забезпечує потужне і чисте звучання.

Чудовий вибір для тих, хто шукає баланс між ціною та технологіями.

TCL 50MQLED80

Samsung QE50Q80C

Вартість: від 29 999 гривень

Samsung QE50Q80C - 4K QLED телевізор з Quantum Processor і підтримкою HDMI 2.1 для геймерів. Телевізор вирізняється високою продуктивністю і якісним зображенням із глибокими кольорами. ОС Tizen забезпечує доступ до широкого спектра додатків і сервісів.

Samsung QE50Q80C

Samsung QE50LS03DAUXUA

Вартість: 32 999 гривень

Samsung QE50LS03DAUXUA - унікальний телевізор, що поєднує високу якість зображення 4K QLED і дизайнерський зовнішній вигляд. Особлива функція Art Mode дає змогу використовувати пристрій як картину в інтер'єрі, роблячи його стильним елементом будинку.

ОС Tizen забезпечує широкий вибір додатків і зручний інтерфейс.

Samsung QE50LS03DAUXUA

Samsung QE50QN90DAUXUA

Вартість: 44 999 гривень

Samsung QE50QN90DAUXUA оснащений передовим Mini-LED підсвічуванням з технологією Quantum Matrix, забезпечуючи точне управління світлом і глибокий чорний колір. Частота оновлення до 144 Гц і підтримка AMD FreeSync Premium Pro роблять його чудовим вибором для геймерів.

Система Tizen надає доступ до широкого спектру додатків і сервісів. Підтримка Dolby Atmos і Quantum HDR забезпечує занурення у світ якісного звуку та зображення.

Samsung QE50QN90DAUXUA

Samsung QE77S85FAEXUA

Вартість: 125 999 гривень

Samsung QE77S85FAEXUA - преміум OLED-телевізор із видатною якістю зображення та підтримкою HDR+. Модель ідеально підходить для перегляду фільмів у домашньому кінотеатрі та професійних геймерів. Висока контрастність і реалістичні кольори забезпечують занурення в будь-який контент.

Samsung QE77S85FAEXUA