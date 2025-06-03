От бюджетных до премиум. 12 лучших 50-дюймовых телевизоров 2025 года

В 2025 году рынок 50-дюймовых телевизоров предлагает широкий выбор моделей на любой вкус и бюджет. Современные технологии, улучшенное качество изображения и разнообразие платформ делают выбор особенно интересным.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает про 12 достойных 50-дюймовых телевизоров на любой бюджет.

Xiaomi TV A 50 2025

Стоимость: от 14 999 гривен

Xiaomi TV A 50 2025 - это оптимальный выбор для тех, кто ищет доступный телевизор с качественным 4K-экраном и поддержкой HDR10.

Устройство оснащено системой Google TV, что обеспечивает удобный доступ к популярным приложениям и стриминговым сервисам. Звук здесь поддерживается технологиями DTS Virtual:X и Dolby Audio, что заметно улучшает качество звучания.

Xiaomi TV A 50 2025

Samsung UE50DU8500UX

Стоимость: от 22 999 гривен

Samsung UE50DU8500UX - современный 50-дюймовый телевизор с качественной матрицей VA и технологией Dynamic Crystal Color. Телевизор работает на базе операционной системы Tizen, которая предлагает удобный интерфейс и широкий выбор приложений.

Этот вариант идеально подходит для просмотра фильмов и сериалов благодаря насыщенной цветопередаче.

Samsung UE50DU8500UX

Hisense 50U6NQ

Стоимость: 23 999 гривен

Модель Hisense 50U6NQ предлагает передовые технологии отображения, включая Mini-LED подсветку и поддержку расширенного динамического диапазона. Система VIDAA U6.0 обеспечивает быстрый доступ к популярным приложениям и сервисам.

Поддержка технологий Quantum Dot и Dolby Vision гарантирует яркое и насыщенное изображение. Игровой режим Game Mode Plus и возможность голосового управления делают использование телевизора удобным и современным.

Hisense 50U6NQ

LG 55NANO90A6B

Стоимость: от 23 999 гривен

LG 55NANO90A6B - 55-дюймовый телевизор с NanoCell и мощным AI-процессором для оптимизации изображения в реальном времени. Устройство поддерживает современные форматы HDR и работает на платформе webOS.

Телевизор обеспечивает насыщенные цвета и высокий уровень детализации, подходя для самых требовательных пользователей.

LG 55NANO90A6B

LG 50NANO81A6A

Стоимость: 23 999 гривен

LG 50NANO81A6A - 4K NanoCell телевизор с AI-процессором и поддержкой HDR10. Устройство обеспечивает реалистичные цвета и четкое изображение благодаря современным технологиям обработки. Работает на платформе webOS, что делает управление интуитивным и удобным.

LG 50NANO81A6A

Panasonic TX-50MX700E

Стоимость: 24 999 гривен

Panasonic TX-50MX700E - представитель средней ценовой категории с поддержкой Dolby Vision и HDR10, что обеспечивает глубокую контрастность и яркие цвета. Телевизор работает на платформе Google TV с доступом к широкому спектру сервисов и приложений.

Благодаря качественной матрице 4K LED пользователь получает четкое и детализированное изображение.

Panasonic TX-50MX700E

LG 50QNED80T6A

Стоимость: 29 999 гривен

LG 50QNED80T6A - телевизор с технологией QNED, которая объединяет Quantum Dot и NanoCell для создания ярких и насыщенных цветов. Оснащен современной платформой webOS, обеспечивающей быстрый доступ к контенту и удобное управление.

Модель отлично подойдет любителям фильмов и игр благодаря высокой частоте обновления и низкой задержке сигнала.

LG 50QNED80T6A

TCL 50MQLED80

Стоимость: 29 999 гривен

TCL 50MQLED80 - 50-дюймовый Mini LED + QLED телевизор с поддержкой Dolby Vision и Dolby Atmos. Модель работает на платформе Google TV и оснащена звуковой системой ONKYO, что обеспечивает мощное и чистое звучание.

Отличный выбор для тех, кто ищет баланс между ценой и технологиями.

TCL 50MQLED80

Samsung QE50Q80C

Стоимость: от 29 999 гривен

Samsung QE50Q80C - 4K QLED телевизор с Quantum Processor и поддержкой HDMI 2.1 для геймеров. Телевизор отличается высокой производительностью и качественным изображением с глубокими цветами. ОС Tizen обеспечивает доступ к широкому спектру приложений и сервисов.

Samsung QE50Q80C

Samsung QE50LS03DAUXUA

Стоимость: 32 999 гривен

Samsung QE50LS03DAUXUA - уникальный телевизор, совмещающий высокое качество изображения 4K QLED и дизайнерский внешний вид. Особая функция Art Mode позволяет использовать устройство как картину в интерьере, делая его стильным элементом дома.

ОС Tizen обеспечивает широкий выбор приложений и удобный интерфейс.

Samsung QE50LS03DAUXUA

Samsung QE50QN90DAUXUA

Стоимость: 44 999 гривен

Samsung QE50QN90DAUXUA оснащен передовой Mini-LED подсветкой с технологией Quantum Matrix, обеспечивая точное управление светом и глубокий черный цвет. Частота обновления до 144 Гц и поддержка AMD FreeSync Premium Pro делают его отличным выбором для геймеров.

Система Tizen предоставляет доступ к широкому спектру приложений и сервисов. Поддержка Dolby Atmos и Quantum HDR обеспечивает погружение в мир качественного звука и изображения.

Samsung QE50QN90DAUXUA

Samsung QE77S85FAEXUA

Стоимость: 125 999 гривен

Samsung QE77S85FAEXUA - премиум OLED телевизор с выдающимся качеством изображения и поддержкой HDR+. Модель идеально подходит для просмотра фильмов в домашнем кинотеатре и профессиональных геймеров. Высокая контрастность и реалистичные цвета обеспечивают погружение в любой контент.

Samsung QE77S85FAEXUA