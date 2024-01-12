Від ароматів карамелі до смогу мегаполіса. Як виглядають перші у світі колонки, здатні відтворювати запахи

Японська компанія AromaJoin створила унікальну колонку Aroma Speaker 60. Крім звуків вона здатна відтворювати різні запахи на відстані до двох метрів.

При підготовці матеріалу було використано такі джерела: Yanko Design, AromaJoin.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, що відомо про новинку і чим вона унікальна.

Основне про новий продукт

Новітню розробку було презентовано в межах міжнародної виставки споживчої електроніки - CES 2024 - що стартувала 9 січня 2024 року в американському Лас-Вегасі.

Деталі щодо використаних технологій наразі не розкривають, проте відомо, що колонка від AromaJoin здатна проектувати якісний звук, а також щонайменше 60 різних унікальних ароматів.

За словами розробників, з Aroma Speaker 60 користувачі отримають чудову нагоду "налаштовувати" власні аромати, застосовуючи спеціальні пахучі картриджі.

Про масове виробництво Aroma Speaker 60 поки що не йдеться. Презентація продукту стала радше демонстрацією технології для залучення розробників і виробників.

Водночас не виключено, що вже зараз їх виготовлятимуть під замовлення - з можливістю кастомізації.

У колонках містяться спеціальні аромакартриджі (фото: yankodesign.com)

Як виглядає Aroma Speaker 60

Колонка складається з п'ятьох модулів, в яких міститься по шість картриджів із базовими ароматами.

Новітня стереосистема в цілому складається з двох таких колонок і може під'єднуватися до ноутбука, комп'ютера чи інших гаджетів.

Цікаво, що аромати, продуковані Aroma Speaker 60, можуть бути абсолютно різними:

смачними (солона карамель або інша їжа чи напої)

природніми (запах квітів, дощу чи свіжоскошеної трави)

неприємними (запах диму чи пожежі, смогу у мегаполісі і т.ін.)

При цьому запахи є "динамічними" - можуть змінюватися вслід за картинкою на екрані, або ж музичним супроводом.

Унікальна "запашна" стереосистема (фото: yankodesign.com)

Що відомо про аромакартриджі

Згідно з інформацією на сайті виробника, інноваційні аромакартриджі є "твердотільними" та не містять рідких чи газоподібних речовин (масел, пари і т.ін.).

Крім того, вони здатні швидко "перемикатися" між ароматами (за 0,1 секунди) та миттєво змішуватися.

"Це робить нашу ароматичну систему ідеальною для всіх форм цифрових розваг, включаючи віртуальну реальність", - наголосили у компанії.

Уточнюється, що "цих маленьких картриджів вистачає на три місяці".

Серед основних пропонованих у продажу категорій запахів варто згадати: цитрусові аромати, аромати напоїв і солодощів, аромати рослин і флори, аромати фруктів і зелені, аромати горіхів, парфумів тощо.

Кожен користувач може обрати свої улюблені аромати (скріншот: aromajoin.com/products/aroma-cartridge)