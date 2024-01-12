От ароматов карамели до смога мегаполиса. Как выглядят первые в мире колонки, способные воспроизводить запахи

Японская компания AromaJoin создала уникальную колонку Aroma Speaker 60. Помимо звуков она способна воспроизводить разные запахи на расстоянии до двух метров.

При подготовке материала были использованы следующие источники: Yanko Design, AromaJoin.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, что известно о новинке и чем она уникальна.

Основное о новом продукте

Новая разработка была презентована в рамках международной выставки потребительской электроники - CES 2024 - стартовавшей 9 января 2024 года в американском Лас-Вегасе.

Детали насчет использованных технологий пока не раскрывают, однако известно, что колонка от AromaJoin способна проектировать качественный звук, а также по меньшей мере 60 различных уникальных ароматов.

По словам разработчиков, с Aroma Speaker 60 пользователи получат отличную возможность "настраивать" собственные ароматы, применяя специальные ароматические картриджи.

О массовом производстве Aroma Speaker 60 пока речь не идет. Презентация продукта стала скорее демонстрацией технологии для привлечения разработчиков и производителей.

В то же время не исключено, что уже сейчас они будут производиться под заказ - с возможностью кастомизации.

В колонках содержатся специальные аромакартриджи (фото: yankodesign.com)

Как выглядит Aroma Speaker 60

Колонка состоит из пяти модулей, в которых содержится по шесть картриджей с базовыми ароматами.

Новейшая стереосистема в целом состоит из двух таких колонок и может подключаться к ноутбуку, компьютеру или другим гаджетам.

Интересно, что ароматы, продуцируемые Aroma Speaker 60, могут быть совершенно разными:

вкусными (соленая карамель или другая еда или напитки)

естественными (запах цветов, дождя или свежескошенной травы)

неприятными (запах дыма или пожара, смога в мегаполисе и т.п.)

При этом запахи являются "динамическими" - могут меняться вслед за картинкой на экране, или музыкальным сопровождением.

Уникальная "пахнущая" стереосистема (фото: yankodesign.com)

Что известно об аромакартриджах

Согласно информации на сайте производителя, инновационные аромакартриджи являются "твердотельными" и не содержат жидких или газообразных веществ (масел, пара и т.п.).

Кроме того, они способны быстро переключаться между ароматами (за 0,1 секунды) и мгновенно смешиваться.

"Это делает нашу ароматическую систему идеальной для всех форм цифровых развлечений, включая виртуальную реальность", - отметили в компании.

Уточняется, что "этих маленьких картриджей хватает на три месяца".

Среди основных предлагаемых в продаже категорий запахов следует упомянуть: цитрусовые ароматы, ароматы напитков и сладостей, ароматы растений и флоры, ароматы фруктов и зелени, ароматы орехов, духов и т.д.

Каждый пользователь может выбрать свои любимые ароматы (скриншот: aromajoin.com/products/aroma-cartridge)