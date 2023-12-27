Fusion AI E-Bike: чим футуристичний "розумний" велосипед відрізнятиметься від звичайного

Компанія Urtopia вже найближчим часом офіційно презентує громадськості свій новий футуристичний велосипед Fusion на базі штучного інтелекту. Розробники анонсували також початок нової ери - AI E-Bike.

При підготовці матеріалу було використано такі джерела: сторінка Urtopia eBike у соцмережі Х, NewUrtopia, YouTube-канал Urtopia - The Smartest E-Bike, ІnsideEVs.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, що відомо про Urtopia і велосипед Fusion, а також чим він відрізнятиметься від звичайного.

Досягнення Urtopia

На спеціалізованій міжнародній виставці Eurobike 2023 китайський стартап Urtopia презентував перший у світі електровелосипед з інтегрованим ChatGPT.

Стенд компанії (фото: twitter.com/newurtopia_us)

Розробники показали також прототип "розумного" велосипеда Fusion, дизайнером якого виступив всесвітньовідомий Гартмут Есслінгер (саме він у 1982 році створив відомий "білосніжний" дизайн для Apple Macintosh).

Дизайнер Гартмут Есслінгер (в червоному) спілкується з людьми (фото: twitter.com/newurtopia_us)

Згідно з повідомленням компанії, остаточну версію Fusion буде презентовано в межах міжнародної виставки споживчої електроніки - CES 2024 - що стартує 9 січня 2024 року в американському Лас-Вегасі.

Анонс події (фото: twitter.com/newurtopia_us)

Що відомо про Fusion

За словами розробників, Fusion - універсальний велосипед для будь-яких потреб.

"Піонер інновацій та розкоші є новаторським проектом, ідеально інтерпретуючи стиль та продуктивність", - наголошується на сайті компанії.

Уточнюється, що ця модель велосипеда представить "передові технології для більш здорових поїздок".

"Розумний" велосипед може стати незамінним товаришем (фото: twitter.com/newurtopia_us)

Згідно з інформацією порталу ІnsideEVs, Fusion отримає двигун Bafang M510 - з крутним моментом 90 ньютон-метрів і номінальною потужністю 250 Вт (відповідно до обмежень європейського законодавства щодо електровелосипедів).

Батарея цього велосипеда може бути потужністю 353 Вт-години - з цільовим діапазоном 180 кілометрів на одному заряді.

Гальма Fusion від Urtopia можуть складатися з гідравлічних блоків Magura MT4 eSTOP.

Колеса, за версією експертів, можуть бути 28-дюймовими, взутими у балонні шини Schwalbe Big Apple для комфортної їзди.

Рама ж отримає мінімалістичний, футуристичний вигляд.

Роль штучного інтелекту

Вже презентований користувачам Urtopia X ChatGPT має власного "розумного" асистента. Інновація базується на потужностях нейромережі ChatGPT і призначена для виконання ролі "другого пілота" або ж навігатора.

З таким асистентом і смартфон не потрібний (скріншот: youtube.com/@urtopia)

На думку низки експертів, у майбутньому функціонал "розумних" велосипедів може бути значно розширений.

Очікується, що штучний інтелект допомогатиме велосипедистам будувати маршрути, стежити за дорожніми умовами, отримувати актуальну інформацію щодо погодніх умов і т.ін.

Під час довгих подорожей нейромережа зможе допомогти людині керувати аудіосистемою або ж виступати в ролі співрозмовника.



Дехто вважає, що футуристичний велосипед Fusion може отримати й інші високотехнологічні засоби - Bluetooth, Wi-Fi, GPS із підтримкою 4G, датчик відбитків пальців для ввімкнення тощо.

Подейкують, що застосування "розумних" технологій дозволить також інтегрувати в систему велосипеда Google Maps, Apple Health і навіть Strava (застосунок для відстеження спортивної активності).