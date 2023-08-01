Від Амстердама до Києва: нідерландець влаштував забіг на 2500 км заради України

Забіг на 2500 км

Крагтвейк стартував 22 липня з площі Дам в Амстердамі й планує щодня пробігати 50 км. Його мета – зібрати кошти на придбання автомобілів швидкої допомоги, які нідерландська благодійна організація Zeilen van Vrijheid (Крила свободи) доставить до України.

"Пробігши з Амстердама в Україну, ми можемо показати, наскільки ця війна насправді близька, і, сподіваюся, привернемо увагу людей і зберемо багато грошей", - розповів Боас.

Наразі бігун у середньому за день долає від 40 до 60 кілометрів, залежно від відстані між містами. За ним у спеціальному фургоні слідують його менеджер та фотограф.

Зараз Крагтвейк уже знаходиться на території Німеччини та рухається у бік Берліна, звідти він побіжить у бік Варшави. Його мета – до вересня дістатися до України.

Після 10 днів забігу йому вдалося зібрати вже 23 тисяч євро на своїй сторінці GoFundMe "Ultra4Ukraine". На одну машину швидкої допомоги потрібно зібрати 30 тисяч євро.

Нідерландець пробіжить 2500 км заради України (фото: instagram.com/ultra4ukraine)

Що відомо про Боаса Крагтвейка

Боасу 28 років, він родом з Амстердама. Свою любов до спорту він успадкував від батька – саме він надихав його на перемоги.

"Останні 5 років я працював над тим, щоб подолати дистанцію та відкрити для себе світ за допомогою різних проєктів", - каже марафонець.

А жителі Амстердама часто бачать його на вулицях у його знаменитих фірмових червоних шортах.

Слідкувати за пересуваннями Боаса можна на його сторінці в Instagram.

Нідерландець влаштував забіг на 2500 км, щоб зібрати гроші для України (фото: instagram.com/ultra4ukraine)